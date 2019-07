Mineros paran labores

Cuatro mil toneladas de brozas de oro sin procesar le debe la transnacional Minera Desminic a los pequeños mineros de La Libertad, ante esta situación los mineros iniciaron un paro de labores exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con la transnacional.



Dentro de los acuerdos está la compra cada dos meses de dos toneladas de oro, y en los últimos cuatro meses le han entregado cuatro toneladas que no les han pagado, al igual que el pago de la onza de oro al precio internacional, 800 dólares; sin embargo, a los pequeños se las pagan como quieren, jugando así con la necesidad de los mineros y sus familias, que dependen de la explotación de estas minas.



Aunque Desminic está en un proceso de remodelación y pidió la suspensión de labores de sus trabajadores ante el Mitrab, ellos siguen procesando el oro que le entrega la cooperativa de pequeños mineros, y están de manos atadas porque ellos no cuentan con las máquinas para procesar el oro y se ven obligados a entregárselo a la transnacional que no les quiere pagar.



Familias se suman a paro

El 70 por ciento de las familias de La Libertad depende de la explotación de las minas, ya que los cabezas de hogar trabajan en la recolecta de broza, es por eso que las familias de los mineros se han sumado al paro y permanecen unas 300 personas en el lugar conocido como El Mojón, donde se ubica Desminic.



Los dueños de la empresa minera, de origen canadiense, no le han dado la cara a los directivos de los pequeños mineros, quienes están pidiendo la intervención del Mitrab para que se les paguen las cuatro toneladas de broza, ya que de allí sale el salario de más de cien pequeños mineros.



La empresa se comprometió a pagarles el dos de noviembre, sin embargo incumplió, y por eso se inició el paro, pero el siguiente paso que señalan los mineros será no dejar entrar ni salir ningún camión que traslade el oro de Desminic, empresa que sí se está lucrando del precioso metal entregado por los pequeños mineros, pero que no quiere pagarlo.