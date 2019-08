Panaderos de Masaya marchan hacia Managua

Encadenados y con la bandera del partido MRS marcharon hoy hacia la capital varios panaderos de Masaya, para protestar en contra del incrementó de la harina, huevos, entre otros productos.



“La harina, el huevo, la leche, están muy caros nosotros no podes dejar pasara más que las cosas se pongan demasiadas caras, este gobierno no dice nada, pero esta bien que no diga nada, lo que yo no entiendo porque el pueblo no dice nada, el pueblo debe levantarse no solamente contra tiranos como este de dictadura oprobiosa que no nos matan con balas, ni con cárceles pero nos están matando de hambre a todos los nicaragüenses”, Ermis Morales Ortega, dirigente de los panaderos.



De igual forma dijo que de la cuna de la rebelión nicaragüense siguen unos cuantos pero juran no descansar para seguir ciento más cada día. “Creo que se están equivocando cuando al pueblo se le cierra la oportunidad de comer este pueblo se levanta, hoy en esta mañana invitamos al pueblo a que nos acompañen a la marcha en contra de esta dictadura de dos cabeza, en contra de las actitudes totalitarias, en contra de un Consejo Electoral corrupto, que no entienden de la pobreza de la gente y no saben que un pueblo con hambre es capaz de cualquier situación en este país”, puntualizó Morales.



Ya es la tercera que se realiza esta marcha, la primera vez fue antes de que se firmara el pacto, la segunda en contra el pacto en desarrollo y ayer un pacto adulto que atenta contra los intereses del pueblo.



“A llegado el momento de decirle a Daniel ortega, a Arnoldo Alemán y a este sistema que nos gobiernan que la paren porque sino vamos a tomar las riendas del destino de nuestra nación y vamos a ir a sacar de la casa de la presidencia a Daniel Ortega y que no nos provoquen por que también podemos ir a sacar a esos magistrados de Consejo Supremo Electoral y también vamos a ir a apoyar a la comandante Dora María Téllez”, agregaron los manifestantes.