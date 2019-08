Bomberos iberos hacen encuentro en Granada

“Búsqueda, Rescate, Salvamento y Desescombros en Catástrofes Naturales”, es el título del VI Curso Iberoamericano Nicaragua 2008 que se efectúa en la cuidad de Granada, y que desde 2001 viene impulsando el organismo español Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), en diferentes países.



El curso tiene como propósito capacitar a los miembros en todo lo relacionado a las catástrofes naturales, y para ello están desarrollando los módulos de Atención Pre-hospitalaria, Atención de Comando de Incidente, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, Desescombros y Salvamento, Apeos y Apuntalamientos; y por último, Rescate en Altura. El Coordinador General del curso, el español Antonio Rodríguez, manifestó que de manera simultánea también estarán impartiendo el módulo de Rescate Canino.



Rodríguez explicó que la decisión de realizar el VI Curso en Nicaragua, se debió a que nuestro país es el tercero en contar con un Centro de Respuestas ante Emergencia y Catástrofes (CRAC): el primero está en Arequipas, en Perú, y el segundo en Iquitos, en el mismo país.



“Elegimos a Nicaragua como sede de respuesta, porque es un país con especial riesgo sísmico, y a Granada por la disponibilidad de las autoridades municipales para instalar un centro tan importante como éste”.



“Bomberos Unidos Sin Fronteras persigue la formación integral y el desarrollo de los cuerpos de bomberos en Iberoamérica. En base a ello se realizan estos cursos conformados por siete módulos”, señaló Rodríguez.



El curso está siendo impartido a 40 alumnos de España, México, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú, El salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. “Estos 40 miembros reciben siete módulos formativos, que a su vez cada módulo está dividido en dos bloques”.



Los alumnos fueron divididos en dos grupos: uno de 25, integrado por un venezolano, un brasileño, dos bolivianos, dos ecuatorianos, dos salvadoreños, dos españoles, dos mexicanos, dos argentinos, dos hondureños, tres guatemaltecos, tres peruanos y tres nicaragüenses. Y otro grupo conformado por 15 alumnos, con una distribución algo parecida.



“Para impartir el curso contamos con la participación de 22 instructores de países como Argentina, Perú y España, que llegarán en la fecha que les corresponde, porque no pueden estar aquí un mes completo”, dijo.



El 27 de junio, tres días antes de finalizar el curso, los alumnos recrearán una situación real, donde pondrán en práctica todos los conocimientos obtenidos. “El simulacro va a tener una duración de entre 24 y 32 horas de trabajo ininterrumpido; queremos hacerlo en un antiguo edificio que está en Managua, pero aún no lo tenemos confirmado”.



Aunque Rodríguez no quiso hablar del tipo de catástrofe a recrear por temor a filtrar información entre los alumnos, expresó que la experiencia en otros países ha sido con fuertes terremotos, explosiones en fábricas y deslaves que sepultan poblados completos.



En cuanto al financiamiento, el coordinador manifestó que la construcción del Centro de Respuestas se hizo con fondos provenientes del Ayuntamiento de Madrid, y para la realización del Curso Iberoamericano contaron con el apoyo de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).





Una argentina y un hondureño

La argentina Bélgica Jara y el hondureño Marco Antonio Artica, coincidieron en que la experiencia de participar en este tipo de cursos es sumamente enriquecedora. “Es una oportunidad muy grande porque tenés la posibilidad de conocer y compartir con un montón de gente, de muchísimos lugares, el trabajo que cada uno hace”, manifestó Jara.



“Yo soy de Bariloche, en Argentina; allá soy voluntaria de otra asociación de bomberos y también soy miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras; trabajamos en áreas en las que mejor nos desenvolvemos. Por ejemplo, a mí me mandaron a catástrofes, y mis compatriotas se fueron al área canina”, compartió.



Por su parte, Artica, quien es capitán del Cuerpo de Bomberos en Honduras, dijo que “esto nos abre otro campo de acción y de servicio, porque una vez que salgamos de aquí estamos a la orden de BUSF para asistir a cualquier parte del mundo que necesite la labor de bomberos”.



Ambos también resaltaron el hecho que independientemente del país, BUSF prepara a sus miembros con las mismas técnicas y mismos procedimientos, de tal forma que pueden desenvolverse al ciento por ciento en cualquier parte del mundo.



“Un bombero de Brasil perfectamente puede trabajar en equipo con uno de Guatemala o uno de Nicaragua, porque tenemos la misma preparación y conocimiento. Eso es importante”, dijo la argentina.



La ceremonia de clausura del VI Curso Iberoamericano Nicaragua 2008 se realizará el 29 de junio, y los alumnos regresarán a sus países de origen al día siguiente.