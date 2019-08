Estudiantes de lleno en plan de reforestación

Masaya

En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, más de un centenar de estudiantes sembraron este jueves dos mil plantas, desde la entrada al Coyotepe (Carretera a Masaya) hasta la entrada de la Villa Bosco Monge.



“Plantemos un árbol para no continuar destruyendo al mundo”, es la frase que los estudiantes del Instituto Central Carlos Vega Bolaños y el Instituto José de la Cruz Mena, junto con miembros de la Comisión Municipal del Ambiente, usaron de estandarte para promover la siembra y cuido de las plantas cultivadas.



Estos estudiantes dijeron sentirse felices por poner un granito de arena para ayudar a salvar el Medio Ambiente, y que al igual que ellos las demás personas también ayuden con la salvación del Medio Ambiente.





500 plantas para apoyo

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), donó más de quinientas plantas; de igual forma, la Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorio de La Laguna de Apoyo (Amictlan), apoyaron para la reforestación.



Ligia Aráuz, Directora de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Masaya, dijo que no sólo en las carreteras se van a sembrar plantas. En los próximos días lo harán en las laderas de la Laguna de Masaya, aunque ya se ha sembrado en los parques. “Más de quinientas plantas sembramos en el Parque Central. Esperamos que la población le dé amor y cariño a los árboles, y de esta manera colaboren a mejorar el medio ambiente”, enfatizó Arauz.



Juan José Sánchez, Vicealcalde de Masaya, hizo el llamado a los pobladores de la zona rural y con énfasis a los agricultores, a evitar las quemas de los campos para la siembra y a no seguir ampliando la frontera agrícola. “Si nos quitamos la camisa y salimos al Sol, nos afecta; comparemos esta situación con la madre tierra; le cortamos los árboles, quemamos, aramos y echamos químicos a las heridas; bastante es que podamos cosechar”, culminó el vicealcalde.