Artesanos de San Juan de Oriente reciben torno y materiales

Masaya



El Ministerio de Gobernación y la Alcaldía de San Juan de Oriente del departamento de Masaya, hicieron realidad el sueño de tres ciudadanos de esta pequeña ciudad.



A la primera persona que se le hizo realidad su sueño fue a Johana Salas, de 33 años, una pequeña artesana habitante del reparto David Salazar, quien días atrás le había solicitado a la ministra de Gobernación un torno para tornear sus productos.





Encontró eco en la ministra

“Todos los artesanos nos encontramos con la ministra de Gobernación en el colegio ‘Jesús el Buen Maestro’, exponiendo los problemas de cada uno de los artesanos; y yo, como pequeña artesana, expuse uno de mis problemas, el cual era que no tenía un torno para poder hacer mi piezas… yo soy una de las artesana que distribuyo mis trabajos en la calle, en el mercado; no exporto a ningún otro país y no soy mayorista; por el mismo motivo de mi pobreza no podía comprar una máquina; mi hija, que tiene 16 años, es tornera, pero no nos podía ayudar por no tener la máquina. Pero ahora que sí la tenemos, lo va a poder hacer y le doy las gracias a la buena voluntad de la ministra y al gobierno, por darme este regalo que vale más de 4 mil córdobas”, expresó feliz Salas.



Además del torno se le entregó un mil 500 córdobas para que comprara la pieza que le hacía falta al torno.



La entrega de esto la hizo René Ortega, Secretario Ejecutivo Nacional de Lucha

Contra la Droga en Nicaragua, y quien además representó a la ministra de Gobernación.





Alcalde entrega láminas de zinc

El alcalde de San Juan de Oriente hizo la entrega de 10 láminas de zinc de 12 pies, y el representante de la ministra le entregó un mil 200 córdobas a la señora Carmen López, a quien su esposo le quemó su vivienda el 18 de mayo, dejándola sin techo, sin ropa y sin ningún electrodoméstico. “Gracias a estas personas que tienen un buen corazón, ya voy a poder dormir en mi casa, porque he estado posando en una casa vecina” indicó López.



De igual forma se le hizo entrega de un mil córdobas al pastor Róger López, de la Iglesia de Cristo “Juan 3:14”, para la reconstrucción de su Iglesia.