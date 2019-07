Diez días sin energía

Pobladores de tres comarcas del municipio de Rivas decidieron denunciar a través de EL NUEVO DIARIO que llevan diez días de estar sin servicio eléctrico y que pese a que la empresa Dissur-Rivas ya sabe de la falla, la cual se originó por la caída de dos postes de alumbrado público, uno de los cuales sostenía un transformador, no ha hecho nada por resolverla.

Las comarcas afectadas son: Río Grande, La Junta y La Paloma, y según doña Cornelia Novoa, lo único que hicieron los de Dissur fue llevarse el transformador, mientras que los cables los dejaron sobre las calles y techos de algunas casas.



Agregó que en Río Grande se quedaron sin servicio eléctrico 60 casas, y que ahora ni una libra de pollo se pueden comer porque debido a la falta de fluido eléctrico los dueños de pulperías no se arriesgan a comprar productos que requieren de refrigeración.



Por su parte, Dionisio García Gazo dijo que entre las tres comarcas hay al menos 500 casas sin servicio eléctrico, y lo peor según él, es que el personal de Unión Fenosa les manifestó que no les pueden dar repuesta inmediata, y “acá urge el servicio eléctrico, principalmente por la noche”.