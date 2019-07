16 años del Centro Universitario de Carazo

16 años de mantener sus puertas abiertas a la comunidad universitaria de oriente cumple este once de noviembre el Centro Universitario Regional (CURC) de Carazo, coincidiendo con el 47 aniversario de los ataques a los cuarteles de la guardia de Somoza en Jinotepe y Diriamba, que protagonizaron jóvenes insurrectos de aquella época, entre ellos, el ya finado carismático líder político y empresario Herty Lewites Rodríguez.



El director del CURC, Pedro Aburto Jarquín, recordó que la reapertura del Centro, que estuvo cerrado gran parte de la época revolucionaria, fue gracias a la iniciativa de la ex alcaldesa de Jinotepe Lila Aguilar Román, también sobreviviente del movimiento armado del 11 de noviembre, además del ingeniero Bayardo Serrano, actual director del INTA, del ex alcalde Armando Rodríguez y del comandante sandinista Henry Ruiz Hernández, “Modesto”.



Todas estas personas, recordó Aburto, ante la necesidad de dar respuesta al estudiantado de la región que viajaba a las universidades capitalinas, se propusieron la reapertura del CURC, e inicialmente se comenzó a impartir clases en lo que hoy es el Palacio de la Cultura, y luego por gestiones de Henry Ruiz se logró la donación del antiguo cuartel de la Guardia Nacional, el mismo sitio donde se torturó a los jóvenes opositores a Somoza, que hoy es centro de superación profesional.



1,600 estudiantes

Entre los logros, Aburto señala que la matrícula actual es de mil 600 estudiantes, y hay otros 800 que se esperan para el próximo año; se cuenta con 52 docentes, el 42% de ellos con maestrías, un moderno laboratorio de informática que tiene un costo superior a los 250 mil dólares, se logró la ampliación del centro, el año que viene será remodelado el auditorio con un costo de 2 millones de córdobas, se cuenta además con 532 becados con recursos provenientes del 6% constitucional, y hay planes realizar posgrados y maestrías, y ofrecer tres nuevas carreras para la profesionalización del magisterio: física-matemática, sicología e inglés.

Con relación a las actividades festivas, el programa contempla para mañana nueve de noviembre el inicio de la Feria Económica, una jornada deportiva, la presentación de la banda musical de la Alcaldía de Managua y el grupo de danza “Nochari”, con lo que cerrarán las actividades de ese día.



Para el diez, actividades deportivas y las presentaciones del ballet folklórico del Centro Universitario de Estelí, un grupo de danza de San Marcos y de la Banda Musical del Ejército. El once, que es el propio día del CURC, seguirá la feria y las actividades deportivas; habrá entrega de premios a los atletas, presentación de la banda musical del Cuerpo de Bomberos, el ballet del CUR de Matagalpa y Juigalpa y una presentación de grupos locales.



Leyenda…

Pedro Aburto, Director del Centro Universitario, al informar lo concerniente al 16 aniversario de esta querida casa de estudios superiores en Carazo. Alberto Cano/END