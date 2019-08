Cortas de Carazo Jorge Eduardo Arellano

11 Junio 2008 |

8:34 p.m. |

END

Casas de adobe, un peligro

Alberto Cano /JINOTEPE

El Sistema Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Sinapred) advirtió el peligro que representan cinco viejas casonas ubicadas en el centro de Jinotepe, que con las lluvias de los últimos días amenazan con derrumbarse y hasta podrían causar tragedias.



Una de estas casas, ubicada contiguo a Enitel, hace poco sufrió un derrumbe y hubo necesidad de que intervinieran los bomberos. En ese lugar existe también una “Casa de Citas”, donde trabajadoras sexuales venden caricias al mejor postor.



Otra de las casonas está ubicada en el extremo oeste del parque central, pero fue adquirida por una entidad financiera y se espera que en poco tiempo allí se construya un banco privado, y la tercera vivienda, que estuvo a punto de caer, está ubicada en la parte sur del parque central, que es también una zona ampliamente transitada, y sus paredes siguen representando un serio peligro para los transeúntes.



Candidato FSLN en campaña por Santa Teresa

Alberto Cano /SANTA TERESA

Los partidos políticos en Santa Teresa rompieron los fuegos electorales, y uno de los favoritos para alcanzar la silla edilicia sigue siendo el actual administrador financiero de la comuna, Iván Dinarte Solís, del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.



Dinarte, de 39 años, está integrado al FSLN desde la década de los 80, fue secretario político municipal y ha desempeñado importantes cargos en el partido que lo postuló para los comicios de noviembre. Es además contador público y en años logró crear una sólida base que lo respalda, principalmente campesinos, productores, jóvenes y pobladores de la zona urbana. Entre sus planes, según dijo, está el apoyo al deporte, educación, salud y seguir consolidando las obras del actual edil, el también rojinegro Cristóbal Conrado Portobanco.



Doble “A” de fiesta en Santa Teresa

Alberto Cano /SANTA TERESA

Cuatro años de llevar el mensaje a los tereseños que sufren la enfermedad del alcoholismo cumplió el tres de este mes el grupo A.A. “3 de Junio”, de Santa Teresa. El festejo, sin embargo, se realizó el domingo ocho de junio a partir de las siete de la noche.



El aniversario, según uno de los organizadores, fue en el local del grupo, que cita de la ermita San Antonio, media cuadra al sur, y contó con la participación de oradores especiales que disertaron temas como: “El alcoholismo como problema de salud pública”, “Esto es A.A.”; también hubo testimonios de hombres y mujeres que gracias a que aceptaron su impotencia ante el alcohol, ahora viven una vida relativamente feliz, al menos sin la agonía que provoca la tragedia del beber desenfrenadamente.



Enacal confirma robadera de medidores a raíz de fiestas

Trinidad Vásquez / MASATEPE

El delegado de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, Enacal, en Masatepe, Álvaro Alfaro, confirmó que a raíz de la fiestas patronales, realizadas en mayo pasado, se desató una robadera de medidores de agua en la ciudad y comunidades rurales. Cada artefacto tiene un costo de 30 y 40 dólares, lo que implica una importante pérdida para la institución. En su debido momento, Alfaro asegura haber presentado la denuncia ante la Policía y hasta ofreció vehículos para facilitar la investigación, pero no ha recibido respuestas aún. En las comunidades de Mirazul y Campos Azules, donde hay varios expendios de licor sin control, delincuentes no identificados robaron cinco medidores recientemente, y uno de los perjudicados fue el productor de cítricos Guillermo Vásquez. El delegado Alfaro hizo un llamado a la ciudadanía para que contribuya con la Policía, denunciando los robos, y si es posible, proporcionando nombres de sospechosos o de los sitios donde compran los medidores. El nuevo jefe de la Policía de Masatepe, capitán Ángel Bonilla, dijo que los autores de esos robos de medidores y tapas de bronce aún no han sido identificados, pero siguen investigando.