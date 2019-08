Productores siguen protestas contra los bancos

OCOTAL



Productores y comerciantes que tienen deudas con las financieras y están aglutinados en el Movimiento de Productores de Las Segovias (MPS), continuaron ayer sus protestas en San Juan de Río Coco, Ocotal, Quilalí, Murra y Jalapa, frente a los frontis de las casas bancarias.



Gritaron sus demandas de reestructuración de sus saldos a un plazo de 20 años. Las filiales en esta ciudad de las financieras Findesa, ProCredit, Asodenic, suspendieron la atención al público como medida de seguridad ante la presencia de un pequeño grupo de reclamantes. No obstante, en los demás municipios, según consultas telefónicas de este corresponsal, la concurrencia de los inconformes fue más numerosa.



Por su parte, los representantes de las microfinancieras Findesa, Prestanic, Acodep, Fundenuse y Fundeser circularon por algunos medios un comunicado en el que reprisaron algunos términos emitidos por la Asociación de Microfinancieras (Asomif) en los diarios nacionales.



Agregaron que “un grupo reducido de deudores morosos ha venido desarrollando una campaña de desinformación en esta zona (norte) para desprestigiar a las microfinancieras y fomentar la cultura de no pago”.



Añadieron que los demandantes de una reestructuración “están afectando el clima para seguir apoyando a la producción y el comercio local. Por tanto, hasta que se restablezca el clima de trabajo adecuado procederemos a seguir desembolsando financiamiento”.





ADRA perdonó deuda a los suyos

Pero en medio de esta crisis que amenaza convertirse en una nueva vorágine económica en la región, salió a relucir el gesto de la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), que desde hace dos años analizó la condonación de deudas a gran parte de 140 horticultores de Totogalpa, Mozonte, Jalapa y Quilalí, por un monto global de 150 mil dólares.



Según Isidro Rodríguez Rodríguez, Director del Programa de Proyectos ADRA de Nicaragua, los productores se anegaron de dificultades por factores climáticos, falta de experiencia en el cultivo de productos de alta calidad, inestabilidad en los mercados y en los costos de producción, lo que los llevó a perdonar los saldos.



Agregó que a los créditos otorgados por ADRA, con fondos de la Usaid, del gobierno de Estados Unidos, primero se les aplicó tasa cero, posteriormente se les aplicó el 17%, a como lo indica el Banco Central de Nicaragua.





37 millones de dólares a reestructurar

Omar González Vílchez, coordinador del MPS, dijo que desde que iniciaron las acciones de presión han enlistado a 3 mil 280 deudores bancarios, entre morosos con juicios congelados por los acuerdos alcanzados con el gobierno, y personas que pagan sus cuotas, pero que necesitan también una reestructuración.



Se quejó de la tardanza que se le está dando al asunto de la renegociación con las casas bancarias y por la falta de información de parte del firmante gubernamental, Edward Centeno, titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).



No obstante, el delegado del Poder Ciudadano y secretario del FSLN en el departamento, Octavio Álvarez, les informó del avance del procesamiento de la información que realizan en todo el país con la problemática del endeudamiento. El monto es de unos 37 millones de dólares, de los cuales 12 millones corresponden a Nueva Segovia.



Vílchez González negó que los productores y comerciantes presionen a los banqueros privados para hacerle el favor al gobierno de Daniel Ortega de abrirle campo a ALBA-Caruna, que maneja fondos de la cooperación venezolana. “Es falso. No tenemos respaldo de ninguna organización. El movimiento nació de forma espontánea por un problema muy sentido”, acotó.



También dijo que como ex alcalde no estaba montando una cortina de humo frente a la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que lo pegó con presunción penal y administrativa junto al actual alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada. “Yo estoy con un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Si hay una acusación, la voy enfrentar en los juzgados a nivel personal, y no voy a utilizar a nadie”, declaró.