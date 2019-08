Amplían participación de mujeres cooperadas

Con la finalidad de promover la participación efectiva de la mujer, las cooperativas asociadas a la Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de Nicaragua, han venido impulsando desde hace varios años una serie de actividades y programas que las incentive a participar más activamente en las tomas de decisiones, dentro de las organizaciones cooperativas a las que pertenecen.



Con la idea de seguir fortaleciendo y ampliando las experiencias, principalmente a las mujeres de las organizaciones de caficultores que se van integrando a este proceso, la Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café, Cafenica, realizó un taller sobre herramientas de género, con la finalidad de lograr la sensibilización y promoción de este tema con el objetivo de fortalecer los conocimientos, capacidades y habilidades para el trabajo de género en las cooperativas.



“Esto va a permitir poder diseñar conjuntamente las herramientas metodológicas para el trabajo de sensibilización a lo interno de cada una de las cooperativas asociadas a Cafenica”, aseguró la licenciada María Asunción Meza, Presidenta del Movimiento de Mujeres “Flores del Café”, que trabaja en varias cooperativas cafetaleras de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia y Boaco.





Plan de capacitaciones

Para que las proyecciones sean una realidad, se elaboró un plan de capacitaciones a desarrollarse en cada una de las cooperativas en lo que resta de 2008, lo que permitirá fortalecer los conocimientos, capacidades y habilidades de las mujeres que desarrollan acciones en cada una de las organizaciones que están integradas en el Movimiento “Flores del Café”.



La dirigente de este movimiento femenino, dijo que el taller tiene varios objetivos, pero el principal es capacitar a las mujeres que tienen una responsabilidad en las cooperativas, donde se les brinda las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo en las cooperativas donde prevalezca el enfoque de género.



“Con este taller lo que se quiere es promover la integración de las mujeres, promover la participación activa de los hombres, pero en una actitud de trabajar en función de tener relaciones más equitativas, relaciones justa de igualdad entre el hombre y la mujer; por lo que se está trabajando en armar a la mujer para impulsar este trabajo”, aseguró Meza.





Dos años de trabajo

Dijo que tienen dos años de venir impulsando este trabajo para lograr que las mujeres alcancen mayores espacios en las tomas de decisiones, y que se visibilice todo el aporte que la mujer hace a la familia, a la cooperativa, a la economía y a la sociedad; “porque si las mujeres no fuesen esa parte importante que aporta a la economía, e incluso a la integración y desarrollo de los seres humanos, no se sabría hasta qué punto la familia y la sociedad estaría consolidada sin la participación de la mujer”, aseguró.



Agregó que la mujer siempre está pendiente de la familia y de su organización, para que estas realmente sean efectivas y cada vez alcancen mayores niveles, “pero a pesar de ese aporte que la mujer siempre ha mantenido, no se ha visibilizado ese trabajo, por lo que el rol del movimiento es que se vea ese trabajo que realizan las mujeres”, finalizó.



Actualmente Cafenica aglutina a 9 mil 118 socios distribuidos en distintas cooperativas y departamentos del país, de los cuales el 21 por ciento son mujeres. Sin embargo, la lucha de las mujeres es llegar al 50 % y ocupar el 50 % de los cargos directivos dentro de sus cooperativas, y en conjunto tomar las decisiones en beneficio de la cooperativas y sus asociados.



“En esta capacitación participan mujeres de los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí y Nueva Segovia, donde la mayoría estaban entusiasmadas por comenzar a trabajar con las nuevas herramientas aprendidas para beneficio de la cooperativa, de la familia y de la sociedad”, finalizaron señalando las mujeres organizadas en el Movimiento “Flores del Café”.