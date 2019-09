Gran siembra de maíz y frijoles en Estelí

Cerca de 14 mil manzanas de maíz y más de 12 mil de frijoles tienen previsto sembrar en la etapa de primera del presente año los productores de los seis municipios que conforman Estelí afiliados a la UNAG.



Según estimaciones de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, esa cantidad podría incrementarse en dependencia de la ayuda que puedan recibir de parte del gobierno.



La ingeniera Ligia Briones Valenzuela, Presidenta de la UNAG-Estelí, destacó que ya concluyeron una ronda de sesiones de trabajo con los miembros de los concejos, y señalaron que hasta ahora no avizoran ayuda por parte de las instituciones gubernamentales.



Además, los dirigentes departamentales sostuvieron reuniones con más de 300 productores.



En este departamento las lluvias han comenzado de manera tímida, ya que en el municipio de Estelí sólo han caído ligeras lloviznas.



Los productores afiliados a la UNAG generalmente han sembrado entre 36 y 40 mil manzanas de granos básicos.



Para este año, las expectativas en el sector aumentaron porque cree que va a recibir financiamiento y asesoría técnica, pero la ingeniera Briones dice que no cree que tengan apoyo alguno.



“Hay preocupación en este sector debido a que si no hay financiamiento y semillas por parte del Estado, la cantidad de siembra tendrá un bajón tremendo”, acotó.



Muchos productores, según la dirigente, han pensado sembrar granos básicos sólo para autoconsumo.



Paulino Centeno, un productor experimentado, expresó sus temores de que la falta de lluvias haga fracasar las proyecciones que tienen.