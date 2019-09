MRS se moviliza en Masaya

¿Cuál es el miedo?, es la manta que usan de trinchera los miembros simpatizantes del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, que junto a banderas de su partido y de Nicaragua, ondeaban en horas de la tarde en la entrada principal a la Ciudad de Masaya.



Francisco Ramírez, presidente Municipal del MRS en Masaya, dijo que a pesar que les arrebaten su personaría jurídica seguirán protestando para ejercer presión en el país y garantizar la democracia de Nicaragua. “Como va ser posible que otros

partidos ni mil votos obtuvieron en las elecciones recién pasadas y no se les cuestiona su participación en la fiesta cívica municipal”, concluyó Ramírez.



EL NUEVO DIARIO, consultó al señor Manuel de Jesús Rodríguez Dávila, originario de la comarca Llano Grande, ubicado a siete kilómetros al este de la zona urbana de

Masaya,quien manifestó su apoyo a la protesta. “No soy simpatizante del MRS pero en las elecciones anteriores competían muchos partidos y ganaban lo que la población

decide, por que ahora negarle la participación”, enfatizó Rodríguez Dávila.



Como parte de las actividades de protesta especificas del departamento de Masaya, mañana 15 de junio a la una de la tarde en la ciudad de Masatepe, saldrán en una caminata hacia el busto del general Augusto Cesar Sandino en el municipio de Niquihomo, simpatizantes del MRS, donde se espera la presencia del ex candidato a la presidencia por la organización

política MRS, Edmundo Jarquín.



“Estamos descartando hacer quemas de llantas, obstruir el pase vehicular pues las personas que vienen de trabajar quieren llegar a sus hogares y resulta incomodo esta situación pero hacemos el llamado a la población a que apoye nuestra lucha y que no

digan que no hubo nadie que les advirtió el peligro de esta la democracia en nuestro país”, enfatizó Francisco Ramírez, presidente Municipal del MRS en Masaya



Los miembros del MRS anunciaron que mantendrán su lucha hasta que el Consejo Supremo Electoral, CSE, resuelva la situación a favor del MRS y de la democracia de Nicaragua.



"Para el jueves 19 de junio viajaremos a Managua donde pensamos reunirnos con más de cinco mil personas y de esta manera dejar sentada nuestra demanda democrática",manifestó el edil de Masaya.