San Dionisio peligra no concluir año escolar Maestros de municipio matagalpino en paro Educadores no aceptan al delegado municipal que asumió el cargo hace pocos días Francisco Mendoza S.

09 Noviembre 2007 |

4 a.m. |





El paro de labores de un grupo de maestros en el municipio de San Dionisio está afectando el fin del año escolar, por lo que los padres de familia están exigiendo la continuación de las clases para sus hijos, y señalan que si los maestros quieren hacer huelga, que lo hagan en horas no laborales.



Carlos Manuel Dormuz Escobar, uno de los padres de estudiantes afectados por la huelga de los maestros que no quieren dar clases porque no aceptan al delegado municipal que asumió el cargo el pasado lunes primero de octubre, dijo que éste es un paro improcedente, porque si no están de acuerdo con un funcionario, que reclamen al ministro de Educación, pero que no afecten a los estudiantes.



Fue claro al manifestar que la educación es de mala calidad, “pero si a esto se le agregan los paros de los maestros, los alumnos no aprenden nada y la inversión que hace el padre de familia se pierde por culpa de quienes se meten más en pleitos que en su deber como maestros, porque quieren que el delegado sea el que ellos desean y no el que Ministerio designa”.



El paro inició el martes dos de octubre, un día después

que el profesor Francisco Calero asumiera su cargo como delegado de Educación en el municipio, quien no es aceptado por los maestros en paro porque aseguran que los ha amenazado con despedirlos, y el Mined no aceptó las propuestas de Anden.



Aleyda Canales, actual secretaria de Anden en el municipio, manifestó que la mayoría de los maestros no estaba de acuerdo con el nombramiento de Calero, porque ellos ya habían propuesto a la profesora Aurelia Pérez Zeledón para el cargo, y a Margarita Rosales, pero tanto la delegación departamental como el Ministro hicieron caso omiso a su propuesta.



El delegado municipal al ser consultado dijo que todo se debe a que el Ministro no aceptó la propuesta de Anden, y lo seleccionaron a él.



Para el profesor de educación física José Arnoldo Espinoza Ramosa, actualmente están atravesando una situación delicada porque los alumnos están perdiendo clases a escasos 40 días para finalizar el año lectivo, por lo que considera que los maestros están faltando a su ética profesional.



Al igual que este docente, otros profesores que no participan del paro manifestaron que todo se debe a revanchismo político, ya que el actual delegado no se deja manejar como el anterior.



La delegada departamental del Mined, profesora Isaura Chavarría, señaló a inicios de año que los docentes realizaron un paro por la selección del profesor Francisco Calero Sánchez para delegado, por lo que se hizo un acuerdo para revisar el caso, y se nombró un director interino, pero después de todo el proceso de revisión, el profesor Calero volvió a clasificar para el cargo y ninguna de las dos propuestas de Anden fue aceptada, lo que provocó el descontento del grupo de docentes.



Chavarría finalizó señalando que el caso ya está en la delegación departamental del Ministerio del Trabajo, donde se ha manifestado que el paro no tiene razón de ser y sólo están esperando la resolución de Managua para tomar las medidas correspondientes.