Entregan lentes en comarcas granadinas

Unos cincuenta adultos de tres comarcas del municipio de Granada fueron beneficiados este fin de semana con la realización de exámenes oftalmológicos gratuitos, acción promovida por las instituciones y organismos que forman parte de la Iniciativa Pro-Lago Cocibolca.



El trabajo realizado en El Guayabo, Osagay y Cauloa forma parte de la entrega de un paquete de 150 exámenes e igual número de lentes, distribuidos en tres sesiones que también cubrirán las comarcas Playita, Galera, Pantanal, Playa Grande, Costa Sur y Charco Muerto, entre otras.



“Óptica Matamoros, que es miembro de la Iniciativa Pro-Lago Cocibolca, ofreció regalar 150 pares de lentes para beneficiar a personas de escasos recursos económicos, que sean mayores de 40 años y que pertenezcan a la cuenca del Gran Lago. Para eso hicimos una selección con la ayuda de la alcaldía”, manifestó Rosa Zamora, relacionista pública de Estesa.





Apoyo de Visión Mundial

Según Zamora, la alcaldía, a través de sus registros, propuso una lista de 70 personas con problemas visuales, y las 80 restantes fueron seleccionadas con el apoyo de Visión Mundial y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).



Mercedes Cruz Gutiérrez de 62 años, originario de Cauloa, quien desde hace años se dedica a la venta de leña, expresó sentirse contento y agradecido por el obsequio que le dieron. “Nosotros somos muy pobres y no tenemos reales para ir donde un doctor, y tampoco para pagar unos anteojos, me parece muy bueno lo que están haciendo”, dijo.



Asimismo, doña Mayra Vargas, de 40 años, compartió que su problema radica en ver las letras u objetos a larga distancia, “lo peor es que a veces tengo el periódico cerca y no distingo las letras, por eso vengo a que me ayuden”.





Iniciativa Pro-Lago

Zamora explicó que la iniciativa tiene como propósito ayudar a disminuir los índices de contaminación y muerte del Cocibolca, así como de las especies que habitan en él.



“Ya tenemos bastante tiempo de estar trabajando en eso y hemos realizado jornadas de reforestación, limpieza, ferias educativas y charlas para que todos conozcan la enorme importancia de cuidar el lago y de no contaminarlo”, acotó.



Una de las actividades más significativas fue la que se realizó en agosto de 2007, cuando reforestaron un área 12 kilómetros de costas, comprendidos entre el Centro Turístico “Lorenzo Guerrero”, el Intecna, y las comunidades de Los Cocos, Playa Grande, El Guayabo y El Paso, en Malacatoya.



En esa ocasión participaron 300 brigadistas del municipio de Granada, sin incluir a niños y niñas de Bocana de Manares, Charco Muerto, Playita y Costa Sur, de Las Isletas.