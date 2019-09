Bosawas a salvo de incendios forestales

LAS MINAS



Nicaragua y los países centroamericanos continuarán recibiendo la incalculable cantidad de oxígeno puro que produce la reserva de biosfera Bosawas, al reconocerse que en su espacio no se registran afectaciones considerables provocadas por incendios forestales.



Mientras en los tres primeros del año se detectaban 655 puntos de calor en el territorio nacional --186 de ellos en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN--, en Bosawas no se registraba ninguno.



Abril y mayo, por lo general, son los meses más calientes en el país, y por consiguiente los más peligrosos por la amenaza que significan para los bosques nicaragüenses.





1,740 focos de fuego

Y prueba de ello es que sólo en estos dos meses

--hasta los primeros 15 días de mayo-- se originaron un mil 740 focos de fuego, que sumados los registrados en los primeros tres meses, suman dos mil 395 --640 de ellos registrados en la RAAN.



Esta vez, Bosawas no fue la excepción, porque se detectaron en su interior 79 puntos de calor, 64 originados en la primera quincena del quinto mes.



Afortunadamente estos focos de fuego fueron controlados de manera inmediata, por lo que no tuvieron mayores consecuencias, confirma el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena.



Se puede decir que el “pulmón” de Centroamérica se encuentra a salvo de las infernales llamas, y su protección es cada vez más segura con el esfuerzo colectivo interinstitucional, organismos cooperantes y la comunidad local, sostiene el técnico del Marena Jacobo Sánchez Méndez.



Sánchez atribuye el resultado de mantener intacto esta inmensa selva de bosque tropical pluvial a la ejecución de operativos preventivos en zonas habitadas por familias indígenas y mestizas.





Alianzas

Equipos conjuntos –-que incluyen tropas del Ejército de Nicaragua-- llegan a la zona de amortiguamiento y zona núcleo con el fin de realizar una efectiva labor preventiva y evitar afectaciones considerables en la reserva Bosawas, afirmó el funcionario.



Pero a la vez, en el lugar aprovechan para establecer alianzas estratégicas con sus habitantes, enfocadas en la vigilancia y conservación de sus 20 mil kilómetros cuadrados --ocho mil corresponden a la zona núcleo y doce mil al área de amortiguamiento.



Ese contacto con las comunidades ha servido para organizar a una red de un mil 400 guardabosques, 130 brigadas comunitarias, 43 de ellas equipadas, y se espera que muy pronto sean equipadas 20 más, confió Jacobo Sánchez.



El funcionario afirma que existe entusiasmo y preocupación social comunitaria de participar en las acciones de protección de la Reserva de Biosfera Bosawas.



Sin menospreciar la voluntad y actitud positiva de gran parte de los hombres y mujeres mestizas, la etnia indígena mayangna es la que tiene un mejor comportamiento con la naturaleza, pues a ésta la consideran su alma y vida, y así lo confirma su historia, eso hay que reconocerlo, valora el técnico del Marena.





Muralla

En ese esfuerzo por proteger Bosawas, el Marena, junto a organismos que le acompañan, establecerá un centro de operaciones en Bonanza, en la RAAN, para impedir desde ese brazo cualquier amenaza de incendio forestal, pero también para frenar el avance de la frontera agrícola y detener cualquier intento de tala ilegal de madera en la zona.



Las Minas, Siuna, Rosita y Bonanza son para la reserva Bosawas un muro de contención ante los peligros que le apuntan, por ello, el Marena asume y ejecuta con prioridad todos los planes preventivos, concluyó Jacobo Sánchez.