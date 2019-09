Implementan estrategias para evitar “Golpe de leche”

JUIGALPA



Una estrategia que les permita amortiguar el llamado “Golpe de leche” diseñaron diferentes organizaciones de productores de Chontales. La misma se implementará a partir del 15 de julio, fecha en que se registra un excedente del líquido blanco.



A través de un escrito, los directivos de la Alianza Amerrisque presentaron a las diferentes empresas acopiadoras un aproximado de la sobreproducción que se contabiliza en la época lluviosa, en aras de establecer un mecanismo de comercialización a un precio justo.





Excedentes de 200 mil litros por día

El ingeniero Wilmer Fernández, Vicepresidente de Canislac y directivo de la Alianza Amerrisque, explicó que por esta temporada se estima un excedente de 200 mil litros de leche sólo en el sector ganadero organizado.



Señaló el dirigente gremial que el llamado “Golpe de leche” se presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto, una vez que el ganado estabiliza su producción ante la abundancia de pasto.



Admitió el ingeniero Fernández que las empresas industrializadoras fijan un básico de acopio que puede alcanzar los cien galones, pero al entrar a la fase de lluvia el productor les entrega 150. Los 50 galones extras se los pagan a un precio bastante bajo.



Una de las metas del sector ganadero organizado es acordar con los acopiadores un precio ponderado entre el básico y el excedente, porque de diciembre de 2006 a mayo de 2008 la leche ha sufrido un incremento del 31 por ciento, no así los implementos de la finca, que han aumentado demasiado, lo que pone a los productores en desventaja.





Sube producción

Con la entrada del invierno el acopio de leche de la cooperativa Masiguito, de Camoapa-Boaco, ha incrementado en mil galones diario, y de ocho mil galones que recolectaban, ahora se obtienen diez mil.



“El acopio de leche se nos había bajado entre ocho mil y nueve mil galones, pero la producción va para arriba y esperamos recoger en el término de una, dos o tres semanas, unos 12 mil galones diario”, expresó Julio Fernández, directivo de la empresa Láctea Masiguito.



Señaló que para los productores es esperanzadora esta época de invierno, porque los pastos están brotando y la cantidad de leche para acopiarse “está comenzando a escalar”.



Agregó que en invierno siempre hay problemas con las rutas lecheras. “Los caminos se deterioran totalmente cuando entran los vendavales, ese es el principal problema, entonces el productor no puede sacar la leche de su finca, tiene que hacer queso y venderlo a un precio muy bajo”, recalcó.



Comentó Julio Fernández que a pesar de que se reparó uno de los caminos de vital importancia, Racho Rojo-La Calamidad, en el verano no hubo mantenimiento de esa ruta de macadán.



El directivo de la cooperativa Masiguito, de Camoapa, dijo que en invierno y verano mantienen una campaña permanente de higiene en el ordeño, para sacar leche de buena calidad y alcanzar un mejor precio en el mercado nacional y centroamericano.