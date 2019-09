MTI ejerce más control en expresos Rivas-Managua

El delegado del Ministerio de Transporte e Infraestructura de Rivas, Francisco Cuéndiz, ha decidido dar un mejor control a los buses expresos que cubren la ruta Rivas-Managua y viceversa, para que cumplan con el horario establecido y a la vez para que respeten la tarifa estipulada por dicho Ministerio, ya que según el funcionario, existen muchas quejas de este servicio y en muchas de las ocasiones los quejosos son los mismos transportistas de los buses ordinarios que cubren la misma ruta.



De acuerdo a Cuéndiz, los buses expresos tienen que hacer el recorrido entre Managua y Rivas en una hora y cuarenta minutos, y asegura que ese tiempo es el que está estipulado desde 2006. No obstante señaló que cuando existen obstáculos, se les permite un retraso de diez minutos a los dueños de las unidades del trasporte expreso.





Retrasos permitidos

Dichos retrasos son permitidos, según el funcionario, cuando existen tranques y tramos de carretera en mal estado. “Pero aún así hay unidades que cumplen con el horario, y en este momento el único tramo en mal estado son los diez kilómetros que hay entre el empalme de Nandaime y el Guanacaste”, señaló.



Sin embargo, algunos transportistas que prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias, manifestaron no estar de acuerdo con dicho tiempo, ya que aseguran que los conductores tienen que viajar a exceso de velocidad.



Cabe señalar que para recorrer los 110 kilómetros que unen a Managua con la ciudad de Rivas, se necesita conducir a una velocidad aproximadamente de 70 kilómetros por hora para cumplir con dicho horario.





Los que no cumplen y por qué

Pero según Cuéndiz, los buses que no cumplen con el horario es porque ya tienen 20 años de uso y la vejez no les permite cumplir con el horario, mientras que otros hacen la labor de buses ordinarios porque hacen varias paradas, y es aquí donde, según Cuéndiz, se quejan los propietarios de las rutas ordinarias.



El funcionario explicó que el mayor descontrol se da entre Masaya y Nandaime, y agregó que en los primeros cuatro meses del año hay transportistas que ya acumulan 37 anomalías, por lo que se ven obligados a sancionarlos económicamente después de amonestaciones verbales y escritas.



Cuéndiz detalló finalmente, que los mismos transportistas pueden solicitar se les permitan algunos minutos por el mal estado del tramo de la carretera que une el empalme de Guanacaste con Nandaime, “pero aún así hay quienes cumplen con el horario y hay otros que tardan hasta dos horas y diez minutos”.