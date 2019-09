Cortas de Carazo Jorge Eduardo Arellano

18 Junio 2008 |

4:15 p.m. |

Trinidad Vásquez / (Colaboración)

Reloj con 129 años de historia

El reloj mecánico marca Benson cumplió el 14 de mayo pasado 129 años de historia, en la parroquia Santiago de Jinotope.



El aparato fue instalado en l879, siendo alcalde en esa época Agustín Sánchez. Por iniciativa de Ramiro López Vargas y otros feligreses de Santiago, se decidió recaudar fondos para repararlo, para que vuelva a sonar cada hora.



El calendario que está en la torre también fue pintado, igual que la carátula que tenía 58 años de no ser limpiada.



Al histórico reloj se le había quebrado una pieza. Fue reparado por el maestro relojero Abraham Ayerdis.



López continuará buscando más fondos para pintar la fachada de la iglesia y la cúpula del costado este. Recordó que también se instaló un asta de aluminio en vez de una vara de bambú, donde flanquea la bandera de Santiago, quien se prepara para salir en la demanda de la montaña el próximo 29 de junio.



No recibieron semilla en La Conquista

Miles de pequeños productores del municipio más pobre de Carazo, La Conquista, no recibieron semillas para la siembra de primera, dijo Guadalupe Umaña, residente en La Pitilla.



“En la comunidad Lomas de Viento, donde vive mi familia, sólo le dieron semillas a 12 familias de las 24 que viven en ese lugar, aseguró Umaña.



Igual sucedió en el Paso de la Solera, La Piñuela y otras zonas, las que tendrán que esperar hasta la siembra de postrera.



Nicas en California en dificultades

Cientos de nicas residentes en Los Ángeles, California, empiezan a sentir el rigor del alza del petróleo. Algunos están pegando el grito al cielo al perder sus casas, al no pagar las cuotas por altos intereses bancarios.



Miles de empleados de las líneas aéreas quedaron sin empleo al reducir los vuelos por los altos costos de la gasolina. Los norteamericanos también empezaron a poner en práctica el ahorro, al guardar sus automóviles y usar el tren o autobuses para llegar a sus trabajos. También son tomadas otras medidas como no cenar en restaurantes y restringirse en otras diversiones, comentó un nica desempleado, quien no puede disfrutar de un aguacate porque cuesta entre uno y dos dólares.



Caruna recibirá tres millones para créditos

397 socios de la cooperativa Caruna de Jinotepe, rindieron un informe financiero en la última asamblea, resumidos de la siguiente manera: 854 mil 627 córdobas de ahorro; 662 mil 105 córdobas de aportaciones; capital social o cartera, 6 millones 453 mil 934 córdobas.



El gerente, Manuel Prado, dijo que en estos días recibirán fondos adicionales por 3 millones, para el financiamiento agropecuario y pequeño comercio e industria.