Incautan un artefacto explosivo en Estelí

La acción de los miembros de la Policía Municipal de Estelí, evitó un hecho de incalculables daños al incautar una enorme granada 82, lanza cohetes, de 82 milímetros, que un tipo andaba vendiendo como chatarra. El artefacto explosivo fue incautado ayer en la noche.



La granada que vendía José Antonio Vázquez, de 30 años, es de fabricación soviética. Vázquez, que es habitante del barrio José Benito Escobar, ubicado en Estelí, no quiso revelar la procedencia del artefacto.



Es una granada que sólo se le distingue la serie número 767783 y aunque contiene otras numeraciones, poco se le distinguen debido a que con el paso del tiempo el hierro que la cubre fue afectado por la corrosión.



Todo hace indicar que José Antonio Vázquez no pudo vender la granada como chatarra, ya que hubo algunas personas que descubrieron la peligrosidad del artefacto.



En el momento que Vázquez circulaba por una zona de la ciudad cerca al parque central, fue interceptado por los policías municipales y descubrieron el objeto.



Luego llamaron a especialistas de la Policía y del Ejército, quienes pusieron bajo buen resguardo la granada para luego destruirla en un campo abierto donde no significa peligro alguno.