Policía de Rivas en jornada popular Lésber Quintero

Rivas |

| 11 Noviembre 2007 |

4 a.m. |





El incremento delictivo y la alta incidencia de accidentes de tránsito que se está dando a nivel nacional, motivó a la jefatura nacional de la Policía, a implementar una jornada popular de prevención social de delitos y accidentes de tránsito, ya que así lo aseguró, el comisionado mayor Carlos Espinoza, jefe de la delegación departamental de la Policía de Rivas.



Según el jefe policial, en el caso de Rivas, la jornada inició el dos de noviembre, pero fue hasta el viernes que se oficializó, en una actividad que tuvo como escenario el barrio “Monte San Juan”, sitio que fue seleccionado para divulgar la jornada por ser uno de los lugares, más delictivos de la ciudad de los mangos.



La jornada culminará el próximo diez de enero del año entrante, y en ese período la Policía de Rivas, realizará doce planes que contemplan patrullajes, uso de técnica canina, instalación de retenes, control del uso de pólvora, visita a bares y bancos, y, a la vez, harán recomendaciones a los ciudadanos para que eviten caer en estafas, mientras que a los conductores les recomendarán no conducir en estado de ebriedad y respetar la Ley de Tránsito.



Según el comisionado Espinoza, la jornada no lleva por objetivo reprimir a la ciudadanía, si no enviar un mensaje de fe y esperanza, y, a la vez, instar a los habitantes a que colaboren con la institución, “hacer conciencia en ellos para que participen en la jornada a través de llamadas por ejemplo” expresó.





Al preguntársele qué motivó impulsar la Jornada Nacional de Prevención Social de Delitos y Accidentes de Tránsito, Espinoza recalcó que fue una decisión tomada por la Jefatura Nacional de la Policía, debido a que hay un 14% de incremento delictivo a nivel nacional, y porque a la vez hay preocupación por los más de 15 mil accidentes de tránsito que se contabilizan en todo el país y que han dejado un saldo negativo de 472 muertos.



En el caso de Rivas, hasta en septiembre se contabilizan 2,534 delitos, en su mayoría robos, y los accidentes de tránsito han ocasionado en ese mismo período el deceso de 14 rivenses.