Productores diversifican cultivos no tradicionales

La diversificación y la alternabilidad de cultivos tradicionales y no tradicionales en pequeñas parcelas del Occidente del país, está generando buenos rendimientos de producción a decenas de pequeños y medianos productores de la zona.



A través de la asistencia técnica, capacitación, monitoreo, ruedas de negocios, certificación orgánica, procesamiento, comercialización y entrega de insumos de parte de la Cuenta Reto del Milenio, CRM, 173 productores de ajonjolí y 128 dedicados a la producción convencional en Malpaisillo, Somotillo, Villanueva, El Viejo, La Paz Centro y León, han duplicado sus ganancias, rendimientos productivos y mejorado la calidad de sus productos.



En esta alianza estratégica de producción agrícola también se benefician 45 productores orgánicos en Villanueva y Somotillo.



El productor Diego Antonio Treminio Niño, oriundo del municipio de Malpaisillo, señaló que gracias a la asistencia que brinda la Cuenta del Milenio ha logrado aumentar los rendimientos de producción hasta en un cincuenta por ciento y obtener una ganancia que nunca habían alcanzado.



Según el productor, con la ganancia de la cosecha 2007-2008 compró cinco vacas paridas, incrementó su hato ganadero y adquirió diez manzanas de tierra. “Las vaquitas me generan más leche, la cual vendo todos los días a vecinos de mi propiedad; las diez manzanas que recién compré serán destinadas para ampliar las áreas de ajonjolí en el ciclo agrícola del presente año”, dijo Treminio Niño.



Los 350 productores atendidos por la CRM desde hace un año y medio, han logrado comercializar 7 mil 509 quintales de ajonjolí convencional, generando ingresos de 428 mil dólares, con un precio promedio por quintal de 57 dólares.



En ajonjolí orgánico se comercializaron aproximadamente 700 quintales, a un precio de venta de 100 dólares por quintal, lo que representa un ingreso de 70 mil dólares.



Productores exportan frijoles

El grano de frijol es otro de los cultivos agrícolas que tiene buena aceptación en los mercados internacionales. Los cuatro Centros de Acopio de fríjol en León y Chinandega que trabajan directamente con la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua, Funica, Save the Children y la CRM, sostuvieron un encuentro con la empresa internacional distribuidora de hortalizas, Horti Fruti, para explorar opciones de comercialización.



“Horti Fruti se enteró del valor agregado que estamos impulsando con la entrega de máquinas limpiadoras y pulidoras de frijol a varias cooperativas de Occidente; establecieron un contacto con nosotros para analizar las posibilidades de establecer negociaciones directas con los productores”, explicó Octavio Villalobos, facilitador del Conglomerado Agrícola de la CRM, quien agregó que la empresa Horti Fruti tiene diez años de estar en Nicaragua y es parte de la cadena internacional Wall-Mart, que abastece a supermercados como La Unión y PALÍ.



También destacó que como parte del fortalecimiento productivo, la CRM facilitará a la Cooperativa “La Danta” equipos de sopleteo, rastrillos, palas, carretillas, zarandas, entre otros, pero además le entregará una máquina limpiadora y pulidora de frijol, y le brindará asistencia técnica.



“La Danta” aglutina a 38 socios que actualmente establecieron alrededor de 70 manzanas de frijol rojo. Esperan cosechar más de un mil doscientas manzanas y acopiar al menos dos mil quintales incluyendo a productores individuales de la zona.