Buque de Armada EU anclará frente a Bilwi

PUERTO CABEZAS

Las autoridades regionales y municipales están trabajando a tiempo completo para hacer posible la llegada del buque anfibio Kearsarge (LHD–3), de bandera norteamericana, previsto a arribar frente a Bilwi el próximo mes de agosto.



El USS Kearsarge (LHD-3) es un anfibio de la clase UASP, barco de asalto, en servicio desde 1993 y está destinado al desembarco de fuerzas de tierra en costas hostiles; los UASP son los mayores buques de este tipo en servicio en cualquier lugar del mundo. Aunque pueden parecerse a un portaaviones, su función primordial es que no operan aeronaves de ala fija.





Cuenta con 600 camas de hospital

La embarcación está equipada con 600 camas de hospital y seis quirófanos, y fue construida en los astilleros Ingalls, Pascagoula, Mississippi.



Según la fuente, se trata de un buque del Comando Sur de los Estados Unidos y durante el tiempo que permanezca frente a esta ciudad sus ocupantes pretenden desarrollar trabajos de construcción en algunas comunidades y brindar asistencia médica en el Hospital Nuevo Amanecer. Mientras tanto, las comunidades que fueron escogidas para ser atendidas son tres de las más afectadas por el paso del huracán “Félix”.



La información fue brindada a los medios de comunicación por el coordinador del gobierno, Reynaldo Francis Watson, quien se reunió a puertas cerradas con el coronel Ángelo Rivera, del Comando Sur, y el coronel José Danilo Blanco Núñez, jefe militar del Destacamento Militar del Norte, con el objetivo de finiquitar los detalles para la llegada de la nave.



Se trata de la segunda visita que realizan militares gringos a bordo de una embarcación de guerra, pero en otro tipo de misión.



Juana Padilla, quien habita en la comunidad de Sandy Bay y a la cual encontramos en el hospital pasando consulta con su nieta de tres años, dijo que si a Daniel Ortega no le parecen los gringos, es un malagradecido, porque gracias al apoyo norteamericano ellos habían sobrevivido luego del paso del huracán “Félix”.



Por su parte, el gobernador Reynaldo Francis, externó que “lo que diga el presidente es otra cosa, aquí en la RAAN tenemos serios problemas, esto que nos proponen los militares estadounidense es ayuda humanitaria, es algo social, no es política, y beneficiará a las comunidades, no les puedo decir que no vengan”.





Plan de ayuda incluye cirugías de labio leporino

Extraoficialmente se informó que el plan inicial es que los miembros del Comando Sur lleguen a Bilwi el día 11 de agosto, donde permanecerán por espacio de 13 días. La embarcación atracaría cinco millas mar adentro, ya que no lo puede hacer en el muelle debido al poco calado de éste y su débil estructura.



La misión humanitaria de los militares incluye hacer cirugías de labio leporino, para lo cual viene un equipo de especialistas. Varios ingenieros harán una visita de tres días a la comunidad de Tuapi, una de las comunidades elegidas, donde los norteamericanos harán reparaciones en la escuela, clínica, puentes y el estadio, sitios que aún no han sido reparados después de haber sido destruidos por el huracán “Félix”.



De la misma manera, se tiene previsto visitar la comunidad de Betania, 37 kilómetros al oeste de la ciudad, donde repararán la escuela, y una brigada médica estará atendiendo a los comunitarios, posteriormente se trasladarán a Yulo, donde también permanecerán tres días haciendo trabajos de asistencia médica y construcción.