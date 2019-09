Cortas de Boaco y Chontales Jorge Eduardo Arellano

24 Junio 2008 |

8:02 p.m. |

END

Comparten conocimientos para mejorar hato chontaleño

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Productores de diferentes cooperativas de Chontales debatieron, junto a especialistas pecuarios de la Unión Europea, sobre la calidad productiva que garantiza mejor control del hato, desde su nacimiento hasta su sacrificio.



El experto en desarrollo ganadero Gerard Rault reconoce el esfuerzo de los productores del departamento, sin embargo, falta mucho, porque la mayoría de los finqueros no tienen registro de sus animales.



Este proceso nace ante la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que abre las puertas a la carne nicaragüense, pero para que se haga efectivo se requiere que los productores cumplan con medidas higiénico-sanitarias.



Rault aclaró a los asistentes que el mercado europeo es exigente, porque si no hay registro del producto, es difícil que se haga una exportación. Resaltó la calidad del hato de Chontales y el esfuerzo de los productores, que buscan alternativas de alimentación para el ganado ante la ausencia de pasto.



Alcaldía contrata maquinaria para reparar calles y caminos

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Para dar respuesta a la problemática de los caminos de penetración y rehabilitar las calles de macadán, la municipalidad contrató a dos empresas constructora que ya iniciaron los trabajos.



El ingeniero Asdrúbal Flores, supervisor de ejecución de la Alcaldía de Juigalpa, señaló que la empresa Styloz, de Managua, fue contratada para rehabilitar diez kilómetros del camino Guapinolapa-El Arrayán, con una inversión de un millón 216 mil córdobas.



La empresa Guerrero, también de la capital, ha iniciado la reparación de las calles de los barrios Morenita 1 y 2, cuya inversión será de 2 millones 185 mil córdobas.



Según el contrato, estos trabajos van a concluir a finales del mes de julio.



No aceptan nuevas plazas, sino que se promueva a trabajadores

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

El nombramiento de cinco nuevos funcionarios en diferentes áreas del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, caldeó los ánimos de los dirigentes sindicales del Poder Judicial, al señalar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están violando el convenio colectivo.



Los nuevos nombramientos firmados por el saliente magistrado Dámisis Sirias y el presidente de la Corte, Manuel Martínez, llegaron al complejo judicial, entre los que sobresalen el cargo de un gestor financiero en el Registro de la Propiedad, nuevas secretarias y notificadoras.



El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones, Carlos Alberto Padilla, fustigó la decisión de las autoridades superiores de ese Poder del Estado, argumentando que la Corte Suprema de Justicia se declara en quiebra cuando le toca asumir el material de oficina que se requiere en los juzgados.



Siembran árboles en Boaco

Yelba Tablada / BOACO

Mil árboles de diferentes especies fueron plantados por alumnos del quinto año del instituto “Aurita Sotelo”, de Boaco, en los cerros El Cuero y La Bandera. La reforestación con especies como madero negro, leucahena, melina y eucalipto, fue una iniciativa emprendida por la Asociación de Municipios de Boaco, en coordinación con el Marena, Inafor y otras instituciones.



Augusto Ingram, técnico de proyectos de AMUB, dijo que todas las instituciones involucradas y ONG de Boaco, acordaron esta importante campaña de reforestación con el apoyo de los cooperantes finlandeses, quienes donaron los árboles.



La reforestación de los cerros se realiza porque son áreas de alto riesgo ambiental por posibles deslaves, ya que en la parte baja se localiza la Ciudad de Dos Pisos.



Ingram señaló que el Marena en este plan de reforestación está apoyando el diseño de la plantación con un método silvopastoril, en un área compactada que sirve para la conservación del suelo y el agua.



Cámara de Comercio pide trato diferenciado en energía

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

La presidenta de la Cámara de Comercio de Chontales, Rina Cruz, valoró de aguda la situación de la pequeña y mediana empresa del departamento ante los elevados costos de la energía, transporte y los carburantes.



Dijo que en un momento tan difícil como éste, se vuelve un riesgo invertir en un negocio en cualquier punto de Nicaragua, ya que la energía es el enemigo número uno para un empresario, quien al no costear los exagerados cobros, se ve obligado a clausurar su establecimiento, como ha sucedido con algunas personas de la ciudad.



Como una salida, Rina Cruz plantea la unificación del sector comercio para exigir a Unión Fenosa una revisión de la política de cobro que implementa en Nicaragua.



Al tema energético se suma el incremento en los precios de los alimentos y del combustible, que de forma directa recae sobre las pequeñas economías empresariales y familiares.



Recinto universitario de aniversario

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Con un homenaje a personalidades del departamento, el Consejo de Dirección de la UNAN-CUR-Chontales, concluyó la celebración de su 20 aniversario de fundación y los 50 años de la autonomía universitaria.



En este acto se condecoró al profesor Róger Matus Lazo, miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua; al ex pelotero de béisbol y fotógrafo, Germán Miranda; al padre Domingo Gati, Director del Colegio San Francisco de Juigalpa, y a la profesora María Elena Suárez, Directora del Instituto Nacional de Chontales.



Emilio José López Jarquín, Rector del CUR-Chontales, resaltó la preparación de profesionales que hoy desde sus puestos de trabajo, en la empresa privada y las instituciones públicas, aportan al desarrollo de la región central.



Instalan industria láctea en San Pedro de Lóvago

Yelba Tablada

SAN PEDRO, CHONTALES

Un avance del 75 por ciento registra el proyecto de industria láctea que se ejecuta en San Pedro de Lóvago, con fondos del IDR y aporte de los productores beneficiarios, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de los derivados de la leche.



El coordinador del proyecto, ingeniero Javier Miranda, informó que iniciaron la fase de adquisición de equipos y la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.



La obra de industrialización láctea tiene un costo de 709 mil dólares, invertidos en la construcción de una moderna planta para acopiar y procesar leche, más un componente de edificación de salas de ordeño, perforación de pozos, dotación de picadoras de pasto y sistema de riego.



Dentro del plan de negocio diseñado para este proyecto se incluye la elaboración de queso Morolique y de crema, quesillo y crema ácida, productos que se comercializarían en el mercado centroamericano y República Dominicana.



Defensa Civil realiza medidas preventivas por posible deslave

Yelba Tablada

JUIGALPA, CHONTALES

El mayor Calixto Rivas, jefe de la Defensa Civil del V Comando Militar, afirmó que el cerro de Tecolostote es un inminente peligro para los habitantes de ese poblado, y en conjunto con la Alcaldía de San Lorenzo está desarrollando medidas preventivas ante un posible deslave.



A pesar del riesgo que significa para los lugareños, algunas personas construyen viviendas en las faldas del cerro sin autorización de la comuna de esa localidad.



Para frenar el deterioro del montículo, el jefe de la Defensa Civil y el alcalde de San Lorenzo, Leonel Sasiga, han prohibido la siembra de granos básicos, quemas, despale y la construcción de viviendas.



Con estas medidas, las autoridades pretenden fortalecer la tierra del cerro por medio de la regeneración natural y evitar la vulnerabilidad ante cualquier fenómeno que azote la región central.