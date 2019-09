Cortas de Carazo Jorge Eduardo Arellano

25 Junio 2008

4:42 p.m. |

Primeros maestros normalistas

Trinidad Vásquez /(Colaboración)

Veinticuatro maestros fueron los primeros egresados de la famosa Escuela Normal “Franklin D. Roosevelt”, que se inició en el costado sureste del Estadio Nacional de Managua hace 70 años, y después se trasladó a Jinotepe, la cual contó con la asesoría de la Unesco.



Hoy es conocida como Escuela “Ricardo Morales Avilés”, en Jinotepe. La mayoría de egresados ya ha fallecido, entre ellos José Santos Rivera, Abraham Rocha Tercero, Pedro J. Quintanilla, quien llegó a ser secretario de la presidencia en el gobierno de Rene Schik.



En la segunda promoción egresaron: el profesor Genaro Sánchez, quien llegó a ser director del famoso Instituto “Ramírez Goyena”, Raúl Quintanilla y Guillermo Escobar.



En la tercera promoción sólo egresaron 13 personas: Félix Fajardo, Edgardo Gutiérrez, Marcos González, Francisco López Collado, Hernaldo Núñez, José Andrés Ruiz y Alejandro Vanegas Serrano.



Primeras mujeres egresadas de la Normal Managua

La promoción más grande fue en l962 con 39 egresados. Fue en la octava promoción --l949-- que egresaron las primeras mujeres normalistas, entre ellas Gloria Castillo, María Leticia Bustos, Berta Doña Ramírez, Olga Alemán Guzmán, Amanda Latino Ruiz, Rosa Cajina Sánchez, María Elsa Noguera, Ada María Elvir, Daysi Blandino Martínez, María Elba Solórzano, Teresa Poveda y Socorro Solís.



La Normal cumplió este 22 de junio cincuenta años de haber sido instalada en Jinotepe, y 70 de haber sido fundada. Todos los años los ministros de Educación de turno prometen rehabilitar la vieja Normal, que está a punto de colapsar, pero hasta hoy ninguno ha cumplido. El domingo pocos maestros marcharon en las actividades conmemorativas.



Maestro con 54 años de experiencia

“La educación es un proceso interminable”, dijo Orlando Castillo Rodríguez, egresado normalista con 54 años de docencia, quien comentó que la pésima educación de ahora obedece a múltiples factores, entre ellas la crisis económica, la falta de apoyo de los padres de familia y la sociedad misma.



“Es difícil para un educador atender un aula con 45 ó 50 alumnos, pensando que para completar su salario tiene que ejercer otros oficios, a veces hasta de doméstica. En este desastre de la educación no podemos echarle la culpa a nadie, mucho menos a los maestros”, sostiene Castillo.



En esta crisis de valores que se desarrolla en los jóvenes, no hay centros de orientación para ayudarles. El padre de familia se olvida de su hijo en busca de la misma sobrevivencia para el hogar. El profesor Salvador Ampié Calero recibió un reconocimiento como uno de los primeros egresados de la primera promoción en Jinotepe.



Liberales dicen que ganarán las 8 Alcaldías de Carazo

El nuevo secretario departamental del PLC, doctor Hall Vega Palacios, es optimista al decir que los liberales van unidos en las elecciones y ganarán las 8 Alcaldías en Carazo, y se olvidó de ALN. Su vaticinio lo basa en que los liberales de ALN, si participan en las elecciones, serán un fracaso, porque ya muchos se están saliendo por el engaño de Eliseo Núñez H.



Afirmó que no ven a Patricio Tapia como rival quiñonista, sino como un presidente honorario de la directiva del PLC- Carazo, y que pronto será un diputado propietario con todos los privilegios.



Profesor emérito de la UNA grave en Costa Rica

El ex delegado del Marena en Carazo, y profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria, UNA, ingeniero Silvio Echaverry, fue trasladado de urgencia a un hospital de San José, Costa Rica, en vista que “por asuntos burocráticos la Aduana retrasó el permiso de entrada de un medicamento que requería el Hospital Salud Integral de Managua, donde estuvo internado el profesor Echaverry”, dijo un familiar.