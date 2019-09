Ineter solicita desalojo de comiderías frente a hospital

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA



Alejandro Rodríguez Alvarado, Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), solicitó al alcalde Marciano Berríos el apoyo para reubicar cinco puestos de refresquerías que están dentro del perímetro de 5 mil 30 metros cuadrados que el procurador general del Estado, Hernán Estrada, desmembró a favor de esta institución, frente al Hospital “Alfonso Moncada Guillén” (HAMG).



“En vista que nuestra institución remodelará el área asignada, muy especialmente le solicitamos su apoyo y colaboración para que los puestos de venta que se encuentren dentro del área sean reubicados en otro sitio, ya que los trabajos de reconstrucción serán iniciados en el presente mes de junio, y que incluyen cercado perimetral de dicha área”, explica el titular de Ineter en la misiva enviada al edil.



Berríos Sevilla tajantemente dijo que no podía responder positivamente a la institución meteorológica, porque ese es “un asunto que no es de nuestra competencia, porque la Alcaldía no les ha adjudicado nada”, apuntó.





Estación ha sido parásita

Desde hace muchos años, frente al HAMG funciona una estación de observación meteorológica, asentada en un terreno dentro de la propiedad del centro asistencial, cuya área hace 67 años era de siete manzanas.



Silvia María Navarro Hernández, una de las propietarias de uno de los puestos, dijo que lleva 22 años de ocupar el punto donde está su caseta, y que le fue concedida en arriendo por la Dirección del hospital.





“Yo pagaba 500 córdobas cuando el doctor Giovanni me hizo el contrato, pero después de eso vino Ineter, hace dos años, y me dicen: ‘vea, usted no puede seguir pagando al hospital, porque este predio pasó a manos de Ineter”, recordó.



“Si me indemnizan y trasladan a otro lado me salgo, porque sin trabajo no puedo quedar. Con esto mantengo a mis hijos y a mi mamá”, agregó.



Igual, Indira Jocavel Mairena Aráuz, administradora de otra comidería, dijo sentirse afectada por la exigencia de Ineter.





Administración en alerta por geofagia

Francisco Reyes, Director del centro hospitalario, molesto recordó el caso de la escrituración del terreno a favor del hospital. Lo cual fue posible por la preocupación del galeno Francisco Moncada, mostrada a mediados de la década 1980-1990.



Con el tiempo las siete manzanas se vieron reducidas, y no saben con base a qué legalidad. El terreno abarcaba lo que es hoy gasolinera Texaco, Cruz Roja y la escuela primaria “Central Mixta”.



Dijo que cuando asumió la Dirección del hospital, a las personas de las ventas se les dijo que tenían que pagar un arriendo por el uso del suelo. “Se rieron de mí, que eso era de ellos, de que no sé qué y no sé cuánto, y hasta dijeron que el ingeniero Bolaños (presidente) les había regalado donde están…y ahora tienen ese lío y quieren contrato”, comentó.



Añadió que en alerta a la actual situación que se presenta con el Ineter y las ventas, ha pedido a asesoría legal del Ministerio de Salud para que levante nuevas medidas topográficas, porque ahora no se sabe cuánto terreno tiene el hospital.



“Porque aquí cualquiera viene, pone una carpa, construye un edificio y…esto es mío”, afirmó.











Según la Procuraduría del Estado, este predio ya no es del Hospital “Alfonso Moncada Guillén”, de Ocotal; ahora es de Ineter. LEONCIO VANEGAS / END.