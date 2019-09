Despalan 50 manzanas de tierra en Malacatoya

Unas 369 trozas de pochote, 38 trozas de genízaro, 17 de nacascolo, 17 de jobo y una de guanacaste, se encuentran en proceso de decomiso por parte del Instituto Nacional Forestal (Inafor), a los dueños de la finca Santa Lastenia, ubicada en la comarca Malacatoya, municipio de Granada.



Las 442 trozas, equivalentes a 112 metros cúbicos, están en tal proceso de conformidad a la Ley 585 --Ley de Veda, para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal-- desde abril de 2008, cuando las autoridades corroboraron que los propietarios de Santa Lastenia cortaron ilegalmente especies de árboles que se encuentran en veda, como es el caso del pochote.



Pese a la negativa de las autoridades departamentales para dar detalles del caso, END supo que el Inafor abrió un proceso administrativo por violación a la Ley 462 --Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal--. La resolución administrativa del Inafor número 0603R08-03 con fecha del 16 de abril de 2008, dice que se comprobó la tala rasa en un área de 50 manzanas de tierra, y que les otorga una plazo de tres días, más el término de la distancia, para que expresen lo deseado.





Irregularidades en “Trillo Salvador”



Sin embargo, pobladores de Malacatoya, quienes prefirieron omitir sus nombres, manifestaron ciertas irregularidades. Según ellos, la madera está siendo trasladada aparentemente sin conocimiento del Inafor y de las otras instituciones, al “Trillo Salvador”, ubicado a cierta distancia del centro del pueblo.



“La madera la están pasando de Santa Lastenia al trillo en un trailer que tiene placa de Boaco, y dicen que la tienen guardada en unas bodegas; pero no es cierto porque sabemos que la están sacando por un camino que da a Tisma, para que no pase por Granada y nadie los mire”, señaló uno de ellos. Estas personas también señalaron que taxis con placas de Masaya se han dedicado al traslado de motosierras.



Una de las liderezas lamentó que el Inafor negara al párroco de Malacatoya, Mateo Suazo, un permiso para derribar un árbol del que necesitaba unas tablas para colocarlas en el templo de la comarca. “Eso es una grosería; él trabaja para todos nosotros y va a los Estados Unidos a pedir para mejorar la iglesia. No es ningún negocio como el que tienen los otros”, subrayó la mujer.





Cortes indiscriminados

Una fuente ligada a las instituciones correspondientes aseguró que no es la primera vez que en esta propiedad cortan árboles sin previo permiso del Inafor, y que debido a la falta de medios de transporte para llevarla a Granada, la madera ha quedado en poder de los mismos dueños.



Durante una breve entrevista con el delegado departamental del Inafor, Hamilton Garay, éste manifestó que el proceso administrativo está abierto contra Agropecuaria Santa Lastenia y que la madera no ha sido trasladada porque no cuentan con los medios para hacerlo, ni bodegas para almacenarla. Garay también dijo que los dueños interpusieron un Recurso de Revisión y posteriormente un Recurso de Apelación.



Por su parte, el delegado municipal, Róger Domínguez, justificó que la finca está comprendida entre la comarca de Malacatoya y el municipio de San Lorenzo, en Boaco, y que la mayor parte de las manzanas despaladas están en aquel departamento.





Marena no estuvo en la inspección

Conversamos con la delegada territorial del Marena, Ligia Flores, pero expresó que no formó parte de la comisión interinstitucional que viajó a hacer la inspección a Santa Lastenia, y que por lo tanto desconocía el caso.



Asimismo, buscamos al procurador auxiliar para la defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Edgard Rodríguez Prado, quien según documento en poder de END lideró la inspección, pero dijo que no estaba autorizado para hablar sobre el caso, e incluso, mientras intentábamos conseguir la entrevista, exigió que apagáramos todos los equipos de grabación.