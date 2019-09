Cortas de Matagalpa Jorge Eduardo Arellano

27 Junio 2008 |

8:04 p.m. |

Primer curso de auxiliares de enfermería

Con la participación de 90 jóvenes inició el primer curso de auxiliares de enfermería y técnicos quirúrgico en el Silais-Matagalpa, que lleva el nombre del Comandante Carlos Agüero Echevarría, quien jefeara el comando guerrillero que liberó al comandante en jefe de la revolución Carlos Fonseca Amador y al general retirado Humberto Ortega, que estaban presos en Costa Rica

La escuela de enfermería en el departamento de Matagalpa nació en 1983, donde fue el sanatorio de enfermos de tuberculosis en Aranjuez, posteriormente se trasladó donde fue el Comando Central “Carlos Fonseca Amador” de la Policía, pero luego fue cerrado por los gobiernos neoliberales en 1995, aseguró Corina Centeno, Secretaria Departamental de Fetsalud.



El director del Silais-Matagalpa, Erasmo Jarquín, señaló que en este primer curso, que tiene una duración de 11 meses, se van a preparar a los futuros trabajadores de la Salud en el modelo de salud familiar y comunitaria, donde el enfermero no tenga que estar en un escritorio sino que salga a visitar a los pacientes a las comunidades.



Aseguró que de los 90 estudiantes 60 van a estudiar auxiliar de enfermería y 30 para técnico quirúrgico, dándole cumplimiento al mandato del Presidente de la República de preparar recursos humanos en salud para atender la demanda de la población en los municipios y comunidades del país.



Los únicos requisitos para optar a estas carreras técnicas en salud son ser bachiller y tener la vocación de servicio, finalizó el director del Silais.



Medida cautelar contra asaltantes y violadores

Con buenos ojos ve la Red de Mujeres del Norte de Nicaragua la medida cautelar que se tomó en la audiencia preliminar en contra de tres antisociales que asaltaron y violaron a dos mujeres en la comarca de Palancito, municipio de Río Blanco.



Se conoció que el pasado 31 de mayo, siete elementos desconocidos se presentaron a la finca El Encuentro, donde encontraron a las mujeres solas, robaron y las abusaron, pero cuatro de los antisociales fueron reconocidos, los que posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional gracias a la perseverancia de la Red de Mujeres del Norte.



A quienes se les dictó la medida cautelar fue a los sujetos Alejandro Ramírez Valle, Wilfredo Zamora y Marvin Manuel Tórrez, supuestos autores de la violación y robo, mientras que a Miguel Vargas Zamora se le dictó orden de captura pero hasta el momento ha logrado burlar la justicia.



Se conoció que seis sujetos de los siete que cometieron el delito fueron detenidos por la Policía de Río Blanco, pero inexplicablemente tres fueron puestos en libertad sin saberse los motivos, pero lo bueno es que tres ya están tras las celdas de la Policía.



Lanzan programa “Usura Cero” en Matagalpa

El gobierno de Nicaragua hace el lanzamiento del programa “Usura Cero” en esta ciudad, donde 300 mujeres que se dedican a pequeñas actividades económicas recibieron sus primeros créditos y ya no volverán a caer en manos de las microfinancieras que las estaban ahogando.



Un millón quinientos mil córdobas fue la cantidad que se desembolsó en la apertura de este programa “Usura Cero”, donde las mujeres que recibieron los créditos, que andan en un mil 200 córdobas cómo mínimo y 5 mil 500 cómo máximo, no serán vistas como clientes, sino que serán socias del programa, aseguró el ministro de Industria y Comercio, Orlando Salazar.



En el departamento de Matagalpa se beneficiará a tres mil mujeres este año y se invertirán 15.7 millones de córdobas, que será de gran ayuda para las mujeres que tienen sus pequeños negocio, aseguraron los encargados del programa, as la vez que señalaron que para todo el país se van a desembolsar unos 105 millones de córdobas.



Iglesia con los comunicadores

En ocasión de celebrarse la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, monseñor Jorge Solórzano, Obispo de la Diócesis de Matagalpa, y el presbítero Francisco Reyes, se reunieron en una cena trabajo con los hombres y mujeres de prensa de la Perla del Septentrión.



En esta reunión se analizó la carta pastoral del papa Benedicto XVI, que señala que el tema de la próxima jornada mundial de las comunicaciones sociales, “Los medios, en la encrucijada entre el protagonismo y servicio”, necesita de un buen análisis, por lo que había señalado que los medios de comunicación social, por las potencialidades educativas de que disponen, tienen la responsabilidad de promocionar el respeto por la familia, ilustrar sus esperanzas y derechos, así como resaltar su belleza.



Éste es el tercer encuentro que la Diócesis de Matagalpa, a través de monseñor Jorge Solórzano y el padre Francisco Reyes, realiza con los periodistas, para conocer y analizar el trabajo que realizan cada uno de ellos y ver la posibilidades de que muchos que andan haciendo de periodistas sin serlo, busquen cómo titularse.



Comienza dragado del Río Grande

La Alcaldía de Matagalpa ha comenzado los trabajos de dragado del Río Grande de Matagalpa, lo que evitará que las inundaciones sigan haciendo estragos cada año a los pobladores que habitan sobre sus riberas, pero a la par se está desarrollando una jornada de limpieza en los principales Shuisles o cauces que atraviesan la ciudad y sirven como fuente abastecedora, ya que todos van a desembocar al río

La ejecución de estos proyectos fue acordada después que una comisión formada por representes del Marena central, Comisión Ambiental Municipal, Alcaldía, Minsa, FISE, Defensa Civil y Policía Nacional, realizó un recorrido por las zonas más vulnerables, las que están ubicadas a la orilla del río, y se acordó que para evitar que estas personas vivan en la zozobra, lo más recomendable era dragar el río.



En aquellos lugares donde los camiones recolectores no pueden recoger los desechos sólidos que son lanzados al río por la población y donde se encuentran grandes piedras que no pueden ser extraídas por los tractores, se están utilizando explosivos, labor que realizan miembros del Ejército de Nicaragua.



Capacitación sobre el Código Penal

Abogados, jueces, policías, funcionarios del Sistema Penitenciario Regional y miembros del Ejército de Nicaragua, concluyeron recientemente el curso de capacitación sobre el nuevo Código Penal que entrará en vigencia a partir del nueve de julio, promovido por la Comisión Nacional de Coordinación Institucional del sistema de justicia penal de Nicaragua.



El acto de clausura estuvo presidido por el magistrado Marvin Aguilar, considerado uno los impulsores de la reforma penal en nuestro país, quien hizo entrega de reconocimientos a profesores y estudiantes que se destacaron durante el desarrollo del curso de capacitación, del que dijo era una necesidad en vista de este nuevo código, para impartir justicia.



Uno de los que recibió reconocimiento fue el doctor Frank Rodríguez, actual juez primero de Distrito Penal de Matagalpa y principal docente durante el proceso de capacitación; el teniente coronel Noel Pichardo fue uno de los estudiantes destacado durante el periodo de estudio.



La Comisión Nacional de Coordinación Institucional del sistema de justicia penal de Nicaragua se trazó la meta de capacitar a mil 500 operadores de justicia en un tiempo récord de dos meses, de los cuales 108 se capacitaron en el departamento de Matagalpa.