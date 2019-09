Suavizan tranque de Yalagüina

Los campesinos y comerciantes que mantienen demandas de reestructuración de deudas a micro financieras y cooperativas de ahorro y crédito en Las Segovias, acordaron al mediodía del viernes con la Policía de Madriz, Estelí y Nueva Segovia, “suavizar” los tres tranques simultáneos instalados en el empalme de este municipio, abriéndolos cada tres horas al tránsito nacional e internacional.



Los demandantes que llevan 5 días de protesta, han cerrado paso hasta por 16 horas consecutivas, lo que provocaba la impaciencia de los ciudadanos que viajan en transporte público y privado. El tranque se inició con la presencia de más de mil personas, el jueves se estimaba en unas 500 nada más.



“Hemos dejado claros que el tranque no se va a suspender, hasta que haya una respuesta”, dijo Omar González Vílchez, coordinador del Movimiento de Productores y Comerciantes de Las Segovias, MPCS.



Agregó que la protesta puede demorar varios días más, porque del empalme no se retirarán “como corderitos a sus casas a esperar más represalia de las microfinancieras”, anotó.



Policía al acecho



“Por mi parte, estoy dispuesto a salir cachiporreado, quedar preso, pero debemos terminar con honor la lucha que hemos iniciado”, agregó González Vílchez, ante los campesinos plantados portando garrotes, aparentemente para defenderse de alguna arremetida policial o de los propios transeúntes que pierden la paciencia y quieran forzar un paso por la vía.



Los dirigentes de los tranquistas pidieron en la reunión los jefes policiales, que retiraran “las fuerzas extras” del área, en referencia a las fuerzas antidisturbios, que reposan a un kilómetro en cada una de los ramales de la Carretera Panamericana que se unen en este municipio.



En la madrugada del viernes, los protestantes estaban temerosos que las fuerzas antidisturbios ocuparan sus mismos lugares y comenzaran a disparar sus gases y balas de goma. “Tenemos información fidedigna que tienen un plan de capturar a los dirigentes de este movimiento. Y por eso también vamos a tomar nuestras medidas de seguridad”, dijo José Andrés Castillo, segundo al mando del movimiento y ex oficial del Ejército de Nicaragua.



“Se enciende una luz en Asomif”



González Vílchez informó que no han tenido señales concretas del gobierno, y que lo único que saben es que siguen analizando sus demandas, además que tenían un contacto directo con la presidencia de la República, ante la incompetencia declarada por el delegado del Poder Ciudadano en Madriz, Nery Rodezno.



Asimismo confirmó que recibieron una señal de Asociación de Microfinancieras, Asomif, a través de la Red Nacional de Defensa del Consumidor, RNDC, donde estos manifestaban su disposición a reunirse para explorar una reunión con el MPCS.



Del mismo modo puso como ejemplo de acuerdos, como el llegado con la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, sobre la reestructuración de las deudas a varios de sus productores beneficiarios, a 3 años de plazo con a una tasa social del 8% anual y tasa cero para aquéllos que tuvieran saldos mayores a los mil 500 dólares y que los cancelaran en un plazo de un año. “No estamos cerrados con nuestra propuesta”, acotó.



El comisionado Héctor Zelaya, jefe policial en Nueva Segovia, manifestó que la Policía tiene toda la capacidad de intervenir con sus fuerzas para despejar la vía, pero que han evaluado el escenario posible, y concluyeron que podría devenir en heridos, golpeados, capturados y daños a la propiedad, por el uso de gases lacrimógenos, balas de goma, cachiporras, por lo que esperaban una compresión de los reclamantes a respetar el derecho del libre tránsito por la vía internacional.