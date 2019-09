Histórico tamarindo languidece

El legendario árbol de tamarindo en el barrio indígena de Sutiaba, en el sector sureste de la cabecera departamental de León, está a punto de sucumbir después de haber soportado las fuertes ráfagas de viento ocasionadas por la tormenta Alma a finales de mayo.



La población solicita a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Cultura, INC, a la comuna y a las organizaciones indígenas de la localidad, que presten atención al problema. Para garantizar la persistencia del árbol es necesario que se compacte el terreno y especialistas definan otras acciones.



La señora Olga Maradiaga, habitante del barrio de Sutiaba, tiene varios años de cuidar el árbol y su entorno, recientemente recibió instrucciones del INC para que intervenga en la protección del mismo, a través de una carta se le orientó hacer gestiones ante instituciones para que brinden asesoría adecuada para el derramado, proceso de fertilización dado el estado actual que presenta la corteza y la aplicación de tierra para fortalecer las raíces.



Salomón Manzanares Calero, vocero de la Alcaldía de León, expresó que la población ha demandado a la municipalidad la intervención para que se corte las ramas o se recojan los desechos que permanecen tirados en el suelo.



Según la historia indígena fue en el árbol de tamarindo en donde los invasores o conquistadores españoles ahorcaron al cacique Adiact.



“El INC no interviene, es la institución que tutela el legendario árbol de tamarindo que forma parte del legado histórico del pueblo indígena de Sutiaba. La población lamenta mucho la pasividad de las autoridades indígenas y de Cultura”, dijo Manzanares.



Atendiendo la solicitud de Olga Maradiaga, la comuna proporcionó la tierra para proteger el árbol. “La Comunidad Indígena de Sutiaba se ha negado a depositar la tierra en el lugar indicado, y ha expresado que no hay fondos ni quien vaya a hacer los trabajos de protección para salvaguardar el árbol”, denuncio Maradiaga.





Consejo de Ancianos

El Consejo de Ancianos de Sutiaba recomendó que de las ramas del árbol se debieran hacer piezas artísticas para posteriormente ser exhibidas en algún museo, así como sucedió con el histórico árbol de jenízaro en Nagarote.



Olga Maradiaga aseguró que la Comunidad Indígena de Sutiaba únicamente ha mostrado interés en lo que se puede hacer con las ramas caídas y no en colaborar para la protección del árbol.