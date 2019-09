Señalado de usurpar propiedad se defiende de acusaciones

El presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, en Nandaime, Julio Daniel Calero López, desestimó las declaraciones brindadas por don Oscar José Dávila Sánchez, quien lo acusa de querer quitarle una manzana de tierra ubicada en la finca Quinta Catalina, en el mismo municipio.



El litigio judicial por la propiedad inscrita en el Registro Público de Granada por Magdalena Moreno Cortez, bajo el número 27,410, folio 11-12, tomo 39, del Libro de Propiedades, fue certificado por el abogado Joaquín Flores Huerta, según documentos presentados por Calero López.



Asimismo, el juez Local Único de Nandaime, Henry Sacaza Grijalva, certificó en la sentencia número cinco del 20 de mayo de 1997, que “ha lugar a la solicitud de título supletorio hecha por Julio Daniel Calero López”.



Cuestionan posesión

El señalado ratificó la legalidad de la compraventa argumentando que la propiedad actualmente es de su esposa, Magdalena Moreno. “Yo le vendí a ella hace varios años y tengo la escritura. Este señor no tiene ningún documento legal para afirmar que soy robatierra, y nos reservamos el derecho de demandarlo por injurias y calumnias”, dijo.



Por su parte, el asesor legal, MacDonald Manzanares, manifestó que el señor Oscar Dávila sí posee un documento de la Intendencia de la Propiedad que lo acredita como beneficiario de la Ley 88, Ley de Protección a la Propiedad Agraria, pero que jamás ha estado en posesión como él lo ha afirmado.



“Él anduvo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público buscando un documento que no está inscrito y que además no es inscribible, porque el mismo papel dice que el dueño debe estar en posesión, lo que él nunca ha hecho”, subrayó Manzanares.



“En septiembre de 2005 el juez Local Único de Nandaime, Norwin Herrera, procedió a restituir en la posesión a la compradora Magdalena Moreno; lo que el juez y mi cliente hicieron no es arbitrario y nadie se metió a la brava a la propiedad”, concluyó el abogado.