Artista acusa a edil chinandegano por falta de apoyo

La víctima del revanchismo gubernamental es el ex cantante de los grupos Fuerza de Granada y Macolla de Managua, Alfonso Reyes, quien por ser originario de Chinandega había solicitado apoyo al edil de esa localidad, César Velásquez Bustamante, quien le había prometido una partida resupuestaria, pero al conocer de su relación con el autor del controversial tema "La consigna", le cortó de tajo los alimentos".



Reyes, directivo de la Asociación de Artistas "Rafael Gastón Pérez", dijo a EL NUEVO DIARIO que el arte "es un patrimonio del pueblo y nosotros los artistas nos debemos a ello, dado que las situaciones políticas no se deberían de relacionar con cuestiones de trabajo, donde precisamente como artista estoy poniendo mi granito de arena".



Y cuando le pidió apoyo al edil chinandegano para su gira por Europa, el alcalde lo recibió, y le dijo que no se preocupara, que le iba ayudar y darle un presupuesto.



“Me hizo llegar cuatro veces cuando llevé una carta donde no sólo reflejaba mi gira, sino proyectos que estoy haciendo, donde va incluido el trabajo con (Carlos) Mejìa Godoy sobre el tema "Ángel Negro".



El "Ángel Negro" es una canción de la autoría de Alfonso y donde Mejìa Godoy solamente está colaborando “y por lo consiguiente no me estoy entrometiendo en su ideología política".



Irónicamente quien le está ayudando en el viaje a Europa es el alcalde y vicealcalde de Managua, Dionisio Marenco y Nery Leiva Orochena, respectivamente.



Este viernes Alfonso inicia su gira artística por Italia donde tiene previsto presentar su talento musical en Roma, Milán y Polonia donde presentará también música de otros artistas nicaragüenses como Rómel Ocampo.