Verifican avance de proyecto de adoquinado

Con el objetivo de observar los avances en los proyectos de infraestructura que se están ejecutando en algunos barrios de La Gran Sultana, este lunes la alcaldesa Rosalía Castrillo, en compañía de su Concejo, recorrió algunos de esos barrios.



Los proyectos consisten en el adoquinado y encunetado de 3,000 metros lineales de calles en las zonas más dañadas de la ciudad.



Entre ellos, tres cuadras ubicadas al costado norte de la parada de buses a Managua y el trecho de calle que va del Estadio Roque Tadeo Zavala 600 metros al lago, lo que ahora se le llama Calle El Esfuerzo.



Castrillo manifestó que en el barrio Julián Quintana ejecutaron un proyecto de aguas negras que benefició a más de 150 familias. Sin embargo, dijo que quedaron pendientes algunos proyectos “para el 2008. Pensamos incluir las calles de los barrios Carlos Manuel Marenco, la Talpujera y la zona de las monjas de Calcuta, en La Sabaneta”, señaló.



También quedaron pendientes mil 200 metros de calle ubicadas entre Villa Sultana, Pancasán, Ermita El Socorro y Domingazo, una ruta considerada importante debido a que es el principal punto de acceso a los habitantes de estos barrios y otros aledaños.



Calles en mal estado



La alcaldesa expresó que el recorrido además tenía como propósito verificar el mal estado de las calles y avenidas de la ciudad, lo que está causando inconformidad entre los granadinos.



Sin embargo, dijo que la alcaldía no tiene los recursos necesarios, “estamos a expensas de lo que pueda dar la Asamblea a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, de eso depende el futuro de las calles”.



Según Castrillo, la Asamblea aprobó una partida especial de dos millones de córdobas para la municipalidad, dinero que deberá ser utilizado sólo en casos de emergencias.



“Eso fue gestionado por los diputados departamentales María Lidia Mejía, Javier Vallejo y Norman Zavala, para situaciones de extrema necesidad”, aseguró.



Pese a ello, considera que la reparación de calles no se hará efectiva, o al menos no es prioridad.



“Nuestra prioridad son las comunidades que quedaron aisladas por las lluvias, no sólo del Félix, sino también del propio invierno, entre ellos El Fortín, La Laguna, Santa Ana y San Blas”.



Por su parte, el ingeniero Alonso Cano, Gerente Municipal, expresó que un recarpeteo de dos pulgadas de ancho a nueve kilómetros de calles le costaría a la Alcaldía diez millones 800 mil córdobas.



“Imaginate que eso sería sólo para la zona del centro histórico de la ciudad, como la Calle Real Xalteva, Avenida Arellano, El Consulado, Santa Lucía; el resto quedaría fuera”, subrayó Cano.