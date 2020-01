Estrepitosa baja en ventas preocupa a comerciantes

Sumamente preocupados se encuentran los comerciantes estelianos, ya que las ventas de mercadería como ropa y calzado y otros productos de primera necesidad, han disminuido drásticamente en los últimos meses debido a la crisis económica que golpea sobre todo a las familias de bajos ingresos.



Las ventas de artículos suntuarios, según los comerciantes, han bajado estrepitosamente. Todo esto hace que la economía familiar tenga fuertes desequilibrios.



Y es que las familias más empobrecidas en Estelí, están comprando estrictamente lo básico como son los alimentos. Si los padres de familia obtienen algún dinerito extra, adquieren calzado o ropa.



Para el del comerciante del empresario esteliano Sergio Padilla, no existen planes de parte del Estado que ayuden a paliar los efectos severos que está dejando la crisis económica que agobia al país.



De igual forma no se avizora política estatal alguna que oriente a la población sobre cómo enfrentar esta situación y disminuir ese impacto negativo en las economías hogareñas.



Los empresarios y comerciantes estelianos critican que todas las instituciones públicas saben que el país corre grave peligro de avanzara hacia un despeñadero económico, pero no se refieren al caso o cómo hacer para enfrentar la situación.