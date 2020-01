Aplicarán sanciones a buseros que cobran más

Estudiantes universitarios, de primaria y enseñanza media se encuentran molestos porque en Estelí algunos dueños de autobuses, conductores y ayudantes no respetan la disposición de la comuna de cobrarles dos córdobas con cincuenta centavos. Para otros sectores el valor del pasaje es de tres córdobas.



Esta situación provocó reclamos de varios líderes estudiantiles. Por su parte, la doctora Mirna Guevara, coordinadora del equipo de asesores de la comuna, señaló que los afectados deben anotar el número de placas y señalar hora y día en que se cometió el abuso a fin de aplicar las leyes a los infractores de la disposición.



Guevara dijo que la ordenanza específica aprobada por el Concejo nadie puede violentarla.



La jurista advirtió que todo dueño de autobús que no corrija las anomalías que cometen sus trabajadores, corre el riesgo de que la alcaldía les suspenda las concesiones.



Denuncia pública

Fidel Juárez, dirigente estudiantil, hizo una denuncia pública sobre las anomalías que cometen varios conductores, pero no especificó el número de placas de esas unidades.



Según la abogada Guevara, el fin por el cual el gobierno local aprobó tal ordenanza es para beneficiar a los padres de escasos recursos económicos y que tienen tres o más hijos estudiando.



También detalló que próximamente el Concejo analizará la situación de un transportista quien solicitó una línea de autobuses para prestar servicios desde la parte noroeste, hasta el sureste de la ciudad, pero a pesar de que ya pasaron varios meses éste no materializa la línea.



Aseveró que existen peticiones de varios pobladores, empresarios y líderes comunitarios de que si el solicitante no pone a funcionar la unidad, la concesión se entregue a otro transportista.



Según los denunciantes, uno de los argumentos que esgrime el transportista es el mal estado de las vías, pero señalaron que tal cosa no es cierta, ya que el estado actual de las calles es bueno.