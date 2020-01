Destituyen a delegada de Educación en Estelí

Cayó la delegada municipal del Ministerio de Educación en Estelí, profesora Exania Nicaragua. En su lugar nombraron de forma transitoria a la licenciada en Ciencias de la Educación con mención en español, Gloria Elena Tórrez.



Supuestamente la profesora Nicaragua no se ciñó a los lineamientos ordenados por la delegada departamental del Mined en Estelí, profesora Angelita Cano Valle, y a las orientaciones de la sede central de la entidad.



A Nicaragua le presentaron una opción como maestra de aula en el colegio público “Guillermo Cano Balladares” de esta ciudad, con 40 horas asignadas, pero ella se opuso.



Docente en la UNI

Antes de ser nombrada en el cargo, Exania Nicaragua se desempeñaba como docente en la Universidad de Ingeniería, UNI, campus Estelí, y en otras universidades tanto públicas como privadas. De igual forma, cuando recién asumió el gobierno actual, estuvo por algunos meses apoyando un proceso reorganizativo en la Escuela Normal “Mirna Mairena”, con el cual se permitió que un mayor número de estudiantes de magisterio se integrara a ese tipo de enseñanza.



La profesora Gloria Elena Tórrez, quien es egresada de la UNAN, se ha desempeñado como maestra de aula y directora de centros educativos tanto privados como públicos.



Antes de su nombramiento como delegada municipal del Mined, fungía como directora del Instituto Público “Reino de Suecia”, de esta ciudad.





Abierta al diálogo

En cuanto a la destitución de Nicaragua, hay padres de familia, estudiantes y docentes que aseguran que ella como delegada municipal del Mined adoptó una posición abierta de diálogo y participación de los distintos actores sociales.



No obstante, otros señalan que su “pecado” fue escuchar a varios padres de familia, estudiantes y maestros que se oponían al cierre de las clases nocturnas de secundaria en el instituto “Guillermo Cano”, las cuales la delegada departamental, profesora Cano Valle, señaló que pasarían al instituto Presbítero “Francisco Luis Espinosa”.



Exania Nicaragua, buscando un punto de equilibrio, orientó que tales clases fueran impartidas en el Colegio “Sotero Rodríguez”, ubicado, al igual que el “Guillermo Cano”, en la zona central, y eso no gustó del todo a la delegada departamental.



También otro hecho que hizo caer en desgracia a la profesora Exania fue entrar en diálogo con maestros y estudiantes del Centro Escolar 16 de Julio, en donde el año pasado la comunidad educativa pidió la destitución de la directora de ese lugar, pero la profesora Cano se negó.



No obstante, según conocimos a través de una evaluación que hizo la profesora Cano de la anterior delegada municipal del Mined, se argumenta que Nicaragua no se apegó a los lineamientos de la entidad para la cual trabaja. Sin embargo, la aludida negó públicamente tales señalamientos.