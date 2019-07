Otra falla de Enatrel y Río San Juan sin luz

Otra falla en los sistemas de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel, mantiene sin servicio de energía eléctrica a los cinco mil 758 clientes que tiene Unión Fenosa en Río San Juan, desde las 11:52 de la mañana de este martes.



Es la segunda emergencia en menos de 48 horas. La primera fue superada el lunes después que todos los pobladores de Río San Juan estuvieron sin suministro durante 27 horas y 14 minutos.



Los ejecutivos de Fenosa informaron de esta emergencia deslindando responsabilidades, subrayando que en esta zona no se está cumpliendo con el plan de racionamiento programado por esta misma razón.



“Actualmente, la Subestación San Miguel, propiedad de Enatrel, está fuera de servicio porque no recibe electricidad, debido a un disparo del interruptor de subtransmisión ACY-L6110, que va desde Acoyapa (Chontales) hasta San Miguel, y que también pertenece a Enatrel”, reza una nota de la distribuidora.



La empresa precisa que los cinco mil 758 clientes afectados en Río San Juan son de las comunidades de San Carlos, El Castillo, Morrito, Never Oporta, Palos Ralos, San Miguel, Los Chiles, La Azucena, La Florcita, La Cruz Verde, Laurel Galán, La Esperanza, Los Sábalos, Laureano Mairena, Las Colinas y sectores aledaños.



“Enatrel envió personal hacia la zona para detectar el punto donde ocurrió la falla, pero aún no existe una hora definida para el restablecimiento de la energía eléctrica en este departamento”, reza el escrito de Fenosa.



Hazel Gutiérrez, divulgadora de Enatrel, confirmó que se trata de una falla en el punto que señala Fenosa, pero desconoce las causas que la originaron y prometió mayor información en breves momentos.