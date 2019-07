Jueces suplentes inician plantones

Plantones en el edificio del Tribunal de Apelaciones y marchas nacionales, son entre otras las acciones que están ejecutando los jueces suplentes de la circunscripción central, porque en la reglamentación de la Ley de Carrera Judicial, no se piensa incluir a los judiciales sustitutos.



En el artículo 28 de la Ley, se contempla el cargo de juez suplente, sus deberes y obligaciones cuando están al frente de un recinto judicial sustituyendo al propietario.



Con la reglamentación, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pretenden establecer las categorías influenciadas por los de juez itinerante, embargante y ejecutante, que realizarán diferentes funciones a las actuales.



A criterio del abogado Ramón Guillén Marín, juez suplente de Distrito de Juicio de San Carlos Río San Juan, los nombrados como judiciales itinerantes estarán en disposición para acudir a cualquier juzgado del país a suplir al propietario cuando no esté en su recinto.



Para hacer efectivos estos cambios, según el profesional del Derecho, se necesita reformar el código de procedimiento civil y la Ley de Carrera Judicial.



Se estima que en la circunscripción central existen más de cincuenta jueces suplentes y si en la reglamentación desaparecen, la mayoría quedará en el desempleo porque al menos diez serían nombrados itinerante, embargante y ejecutante.



Respado de jueces



Por su parte los jueces propietarios de la circunscripción central a través de Ajumanic, respaldaron la lucha emprendida por los judiciales suplentes, para evitar su exclusión del reglamento de la Ley de Carrera Judicial, como se pretende.



El representante en Chontales de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, licenciado Evertho Castellón Flores, descalificó los planes de las autoridades superiores del poder judicial, al sustituir a los jueces suplentes por los itinerantes, embargantes y ejecutantes.



Según Castellón Flores, las tres figuras mencionadas no aparecen en ninguna ley, pero por medio de un reglamento quieren los magistrados legalizarlas sin importarles el daño que le ocasionarán a los actuales suplentes.



Para dar vida a las pretensiones de los magistrados de la Corte, tendrían que reformar la ley especial 260, el código de procedimiento civil, el procesal penal y otras legislaturas que reconocen la figura del juez suplente.



Una de las propuestas que harán los directivos de Ajumanic, es que se incluyan a los jueces suplentes en el reglamento de la Ley de Carrera Judicial, y que continúen laborando como hasta lo han hecho.



Uno de los argumentos de los magistrados es la falta de funcionamiento de esta modalidad, debido a que algunos suplentes no asumen el cargo cuando se les llama a suplir al juez propietario.