Modificarán presupuesto municipal de Nindirí

Ayer, durante una sesión en la biblioteca de Nindirí, los concejales aceptaron la modificación de las cuentas sobregiradas, la cual se hará este lunes 14 de julio, a las nueve de la mañana.



“Hoy (ayer lunes) se fijó la fecha para la modificación del presupuesto, pero ellos antes tendrán que entregar los gastos del mes de junio para ver totalmente esos sobregiros, y posteriormente se comprometieron también a enterar de dónde se van a sacar los recursos de esos gastos, porque no solamente el millón y pico de córdobas, sino cómo vamos a terminar el año, hay que aumentar en combustible por más de un millón de córdobas y otras cuentas sobregiradas, y se va hacer la sesión en público para que la población se dé cuenta sobre la modificación”, dijo Ramón Barbosa, Presidente de la Comisión de Finanzas de la Alcaldía de Nindirí.



De los diez concejales, el alcalde de Nindirí, Rommel Aguilera, tuvo el respaldo de cinco, y según la ley, cuando hay un empate el alcalde cuenta con dos votos, por eso se aceptó la modificación del presupuesto.



“Nosotros si seguimos reteniendo la modificación del presupuesto vamos a seguir causando problemas a los pobladores, porque actualmente no se le puede dar apoyo ni beneficio, porque no contamos con un capital, no tenemos las cuentas recargadas, y debido a eso los conejales entraron en razón”, expresó Lucas Reyes, concejal y candidato a alcalde por el PLC en Nindirí.



De igual forma dijo que todo ese problema se hizo con el propósito de dañar la imagen del alcalde Aguilera.