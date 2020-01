En tiempo récord destituyen a nuevo procurador en Juigalpa

Juigalpa, Chontales



Los signos de inestabilidad que muestra el gabinete de Chontales nos indican que algo está funcionando mal, y más cuando se nombra a un nuevo procurador regional y en tiempo record de ocho días lo destituyeron sin conocerse los motivos.



El licenciado Rubén Leytón, nombrado el martes de la semana pasada, no pasó la prueba y de forma imprevista la asistente personal del procurador general de la República, Hernán Estrada, le notificó vía telefónica el despido.



Reconoció Leytón que su nombramiento se hizo fuera de los canales establecidos por el partido de gobierno, y pasando por encima de las vías correspondientes lo acreditaron como Procurador Regional.



“En el momento que me notificaron la destitución me enojé, pero después comprendí la realidad del asunto y le entregué los bienes a mi cargo al procurador auxiliar, tal como me lo orientaron”, declaró ya en su despacho jurídico el ex Procurador.





Dice que seguirá en FSLN

Tras la destitución de Rubén Leytón, el Coordinador del Poder Ciudadano en Chontales inmediatamente se reunió con él y le explicó los por menores de la decisión tomada por las autoridades superiores de la Procuraduría General de la República.



Manifestó, que seguirá en las filas del Frente Sandinista.





“No hay problema”, dice coordinador de los CPC

“No hay ninguna fisura a lo interno del gabinete departamental. Lo que existe es un orden establecido por el Presidente para nombrar a los funcionarios de gobierno, pero hay algunos compañeros que se atribuyen funciones que no le corresponden”, dijo el coordinador del llamado Poder Ciudadano en Chontales, Lenín Gutiérrez Reyes.



Las especulaciones se desprendieron tras el nombramiento como procurador regional de Rubén Leytón, y ocho días después de asumir el cargo fue destituido sin conocerse los motivos.



Dejó claro Gutiérrez Reyes que en Chontales no se permitirá un desorden alrededor de los nombramientos de los delegados de gobierno.



Aunque no reveló la identidad, señaló que en este proceso de acomodar el gabinete departamental, hay personas que tratan de ganar clientelismo político y protagonismo, al arrogarse un derecho que no les corresponde y hacen quedar mal a una persona que ocupa un cargo sin ser propuesto por la estructura departamental.





Resolución llega de Managua

Gutiérrez Reyes afirmó que ya le enviaron a la primera dama, Rosario Murillo, la propuesta de candidato para ocupar el cargo de Procurador Regional, pero no dio mayores detalles de la persona designada.



A pesar de que las diferencias en la estructura del FSLN son evidentes, Lenín Gutiérrez Reyes tajantemente negó supuestas “serruchaderas” de piso y dijo que todo se desarrolla de manera normal entre la militancia del partido en el gobierno.