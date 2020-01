Cortas de Carazo Jorge Eduardo Arellano

09 Julio 2008 |

9:19 p.m. |

END

Empresa privada encantada con gobierno, dice Henry Ruiz

(Colaboración) “En Nicaragua la sociedad ha tratado de trabajar en un Estado de Derecho y se ha luchado para que se respeten las leyes, pero el pacto Ortega-Alemán ha construido un Estado prebendario en lo decisivo; la justicia no existe”, exclamó Henry Ruiz, frente a la tumba de Herty Lewites en el cementerio de Jinotepe, el dos de julio al cumplir dos años de fallecido el ex edil capitalino.



Ruiz dijo que el alza del petróleo, los alimentos y el cambio climático a nivel global coinciden con otros factores en el país, como la carestía de la vida, subida de los bienes de servicios esenciales, mientras el gobierno practica una política neoliberal, no asume los precios, se pacta con la empresa privada, que está encantada porque los precios que han sido deteriorados deberían ser rehabilitados y eso no está en la agenda gubernamental.



Mónica Baltodano, al dirigirse a la concurrencia, reafirmó el compromiso de continuar la lucha por los ideales de Herty y recordó que la tarea está inconclusa. “Herty luchó para que se distribuyera entre todos la riqueza, hubiera empleo y los niños vayan a las escuelas sin discriminación, para que Nicaragua nunca vuelva a ser jamás paso de dictadores y de corrupción”, dijo la diputada mientras caía una leve llovizna.



Una joven que se identificó como La Cachorra, Gioconda del Socorro González, lloró y cantó una canción que dijo le gustaba a Herty.



El padre de la iglesia San Antonio, al oficiar la misa en memoria de Herty, dijo que “los nicaragüense estamos en manos de dos personas que manosean el futuro del país; como ciudadanos y cristianos, Cristo nos llama a luchar por una sociedad donde se respete la dignidad y la democracia”.



Sacerdote protesta por repartidera de gorras PLC

El cura párroco del municipio de La Conquista, Carlos Aguirre, reprobó a los liberales PLC, quienes aprovecharon la llegada de la demanda de Santiago para repartir gorras en abierto proselitismo político.



“Eso es aprovecharse en una fiesta religiosa, hubieran sido más inteligentes al dar comida o café”, comentó el sacerdote a los periodistas, quienes también le preguntaron su opinión sobre por qué cada año se debilita la demanda, y respondió: “Porque hay más evangélicos en la zona”. Aguirre respondió que la iglesia es la misma y muchas personas por ignorancia o conocimientos se pasan a la iglesia evangélica. El candidato para la vicealcaldía de Jinotepe, Julio Silva, dijo que él tiene familiares en La Conquista y aclaró que la alianza PLC distribuyó gorras en la demanda porque así se lo pidieron los devotos y no fue manipulación, si el pueblo nos pide, tendremos que responderle, no obligamos a nadie a tomarla. “Nosotros somos respetuosos de toda religión”, explicó Silva a la nueva radio Stereo Ecos.



Estamos en la reingeniería, dice presidente PLC de Carazo

José Tomás Ramos, Presidente del PLC departamental, dijo que se encuentran en un proceso de reingeniería en los ocho municipios, ampliando las ocho directivas municipales con el fin de lograr el triunfo en seis de las ocho alcaldías en Carazo.



También se preparan para asistir a la gran convención del 11 de julio, donde se ratificarán a los candidatos para alcaldes, vicealcaldes y concejales. Sobre el grupo quiñonista en Carazo, dijo que “se están replegando a la casa de dos pisos del PLC, porque comprenden que todos son liberales y debemos de votar en la casilla uno”.



Demanda de Santiago hoy es un semidesierto

El cura párroco de la iglesia Santiago, Rafael Bermúdez, ante de la salida de la demanda de Santiago hasta Veracruz de Acayo, fronterizo con Rivas, pidió a los promesantes no tomar licor y proteger la fauna y el medio ambiente en el tradicional recorrido, que ahora se hace en una ruta semidesierta, pues se acabaron los parajes boscosos que recorría la imagen.



La réplica de la imagen de Santiago salió el 29 de junio y regresa a Jinotepe el 12 de julio, fecha en que arrancan las fiestas patronales, este año también sin los famosos chinamos y barreras de toro que dejaban muertos, lesionados, asaltos y robos.



Prohibido vender en costas de Casares y La Boquita

Por órdenes del procurador de la República, Hernán Estrada, está prohibido vender tierras en las costas de Casares y La Boquita, amparado en Ley Agraria de 1917, denunció el doctor Uriel Mendieta, ex presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Dijo que la acción es ilegal y causa temor entre los inversionistas nacionales y extranjeros.



Las transacciones de ventas de lotes, casas y propiedades están paralizadas causando atrasos a los compradores que no pueden inscribir sus propiedades adquiridas antes de la medida de Estrada, dijo el doctor Mendieta.



Conforme esa ley que invoca Estrada, es el Estado el que no puede vender, afirmó Mendieta.



Llega urea a Carazo, pero ya muy tarde, dicen agricultores

Nueve mil quintales de urea llegaron esta semana a las bodegas de Coodepagro para ser vendidas a los socios productores de cooperativas, de la UNAG y demás asociaciones a un precio de 600 córdobas, dijo Manuel Prado, Gerente de Caruna, sucursal Jinotepe.



La autorización para la distribución del fertilizante está en manos del IDR, Magfor y Caruna, que dará financiamiento a los colectivos de productores que garantizan los alimentos.