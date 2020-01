Posponen el jurado de taxista violador

Para el miércoles de la próxima semana se trasladó el jurado de conciencia que inició este martes en el Juzgado de Distrito del Crimen de Jinotega contra el taxista Óscar Simón Palacios García, de 42 años, a quien se le atribuye el delito de rapto, violación y lesiones sicológicas en perjuicio de un joven discapacitado.



El doctor Marcos Zamora, abogado acusador, confirmó que el juicio se prolongó hasta las ocho de la noche del martes y no se lograron agotar todas las pruebas, así como tampoco la defensa evacuó las suyas.



Agregó que de acuerdo con el artículo 288 del Código Procesal Penal (CPP), está permitido suspender los jurados y programarlos para otra fecha, porque deben ajustarse a la agenda del juzgado.



Familiares tanto de la víctima como del victimario esperan que este juicio culmine el miércoles, pero serán determinantes las pruebas que presenten tanto la Fiscalía como el abogado Beker Moreno, abogado defensor del obrero del volante, para que los miembros del jurado, compuesto únicamente por mujeres, emitan un veredicto de culpabilidad o inocencia.



Miembros de la Red de Defensa de las Víctimas de Violencia Familiar y Sexual del departamento esperan que este jurado sea decisivo, pues creen que aunque sea un veredicto condenatorio, no va resarcir los daños que causaron al joven a quien llaman “Arnoldo”. No obstante, dejará sentado un precedente en los delitos de violación, ya que en su mayoría éstos han favorecido a los victimarios.



Asimismo, argumentaron que las pruebas son irrefutables, como el peritaje técnico que demostrará que, efectivamente, el joven fue sometido bajo engaños, y, además, comprobará su discapacidad auditiva, algo que la parte defensora ha querido cuestionar en varias ocasiones.