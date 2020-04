Ex militares abandonan tierras tomadas en Murra

MURRA



Unos 40 ex miembros del otrora Ejército Popular Sandinista y de la Contra abandonaron este martes de forma voluntaria una propiedad rural de 400 manzanas que se habían tomado el tres de julio. La propiedad está ubicada en la comarca San Pablito, jurisdicción de este municipio.



Por la ilícita acción se declaró afectado el señor Arturo Cornejo Lazo, quien interpuso denuncia en la Policía, en el sentido de que unos 25 sujetos habían invadido su finca con ánimo de expropiársela.



Rodolfo Florián, dirigente de los tomatierras, dijo que se habían tomado la propiedad como una forma de presionar al gobierno a que les dé una respuesta a reivindicaciones que quedaron pendientes con ellos después del fin de la guerra, en 1990.



Adujo que los datos sobre los linderos proporcionados por Cornejo Lazo no coinciden con la extensión de la propiedad, la que suponen pertenece al Banco Central, que la tomó como soporte, por la quiebra de uno de los bancos en la década pasada. Y en correspondencia a esa duda, las autoridades harán una revisión.



El capitán Roberto Blandón, jefe policial en el municipio, informó que se visitó a las personas que invadieron el terreno, para exhortarlas que desistieran de es acción que infringe la ley.





Critican ineptitud de comisión departamental

“Nos dijeron que teníamos que abandonar o desalojar el lugar, pero la verdad, no va haber necesidad de eso, porque nosotros vamos a retirarnos, luego de un acuerdo que tuvimos con la Procuraduría”, indicó Florián, luego de salir de una reunión realizada en la jefatura policial del departamento con el comisionado Héctor Zelaya Zelaya y Emilsen Castillo Vílchez, Procuradora Departamental.



“Hemos hablado con ellos para que busquen el canal correspondiente, que es la Procuraduría e Intendencia de la Propiedad, para poderles darles una respuesta favorable a los compañeros, si está dentro de las posibilidades”, comentó la funcionaria.



La mayoría de los ex militares que entraron a la propiedad son originarios de Ocotal, y según Florián, realizaron esa actividad porque ven ineptitud en el accionar de la Comisión Departamental de Reconciliación y Paz, que preside el alcalde de la cabecera departamental, Marciano Berríos.



Negó que detrás de ellos haya funcionarios públicos o del partido gobernante que los impulsan a la toma de tierras. El presidente Daniel Ortega ha dicho en sus largos discursos en los encuentros del “Pueblo Presidente”, que no está permitido la toma ni expropiación de tierras, pero en Nueva Segovia se registran dos casos desde 2007.