Por fin reparan los 32 kilómetros hacia el mar

Enhorabuena y luego de mucha presión de parte de transportistas, pobladores y últimamente hasta de los dueños de la zona franca “Guanica” la reparación de 32 kilómetros de carretera desde Diriamba hasta los principales balnearios de Carazo será una realidad, con lo que se espera termine la terrible pesadilla que les ha tocado vivir no sólo a quienes hacen uso de la vía, sino también a las propias autoridades que han luchado para que este proyecto finalmente se concretizara.



Con una inversión que supera los 6 millones de dólares, producto de un préstamo que el Banco Mundial otorgó a Nicaragua, la carretera, que inicialmente se pensó llegaría únicamente al sitio conocido como la “T”, en el empalme La Boquita-Casares, incluye la vía de acceso a estos balnearios, que son frecuentados en la época de verano no sólo por los caraceños, sino que también por visitantes nacionales y extranjeros.



Maquinaria inicia los trabajos



El alcalde de diriambino, Fernando Baltodano, confirmó que el MTI ya hizo efectivo la entrega del 30 ciento del monto a pagar, un millón 800 mil dólares, a la empresa constructora que ganó la licitación de la obra, “Astaldi”, por lo que se espera que de hoy a mañana la maquinaria comience a llegar a la zona para comenzar los trabajos y avanzar durante el verano hasta donde sea posible.



El alcalde Baltodano también expresó su confianza en que la carretera tendrá larga duración porque la obra esta diseñada para soportar, además que se aplicará una capa doble de asfalto y un sistema de drenaje para que las corrientes de las aguas pluviales no la dañen.



La nueva carretera, según el alcalde, comenzará en la avenida que da con el Hospital del Maestro, doblando hacia el norte y luego va a enrumbar con dirección a los balnearios. El edil también agradeció el apoyo de empresas privadas como la Tip-Top, las pedreras, que se sumaron al esfuerzo del gobierno municipal.