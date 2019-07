Cortas de Carazo

15 Noviembre 2007 |

4 a.m. |

END

Iglesias deben buscar diálogo



Líderes religiosos del Paraguay, Bolivia, Perú, México y Centroamérica, delegados ante el Quinto Encuentro Centroamericano de personas que viven con VIH-sida, en una declaración ecuménica expresaron que el tema es un reto para las iglesias ante la discriminación y dificultades para acceder al tratamiento antirretroviral y a condiciones de vida dignas de las personas afectadas por el virus.



Proclamaron esfuerzo de unidad para exigir a los gobiernos para que cumplan en las regiones con el uso transparente y efectivo de los recursos, entre ellos los del fondo global. Después de leída la declaración de Managua, la joven Claudia González, de Jinotega, pidió a la Iglesia Católica que sea más abierta en el tema.



El poeta y teólogo diriambino, Carlos Salinas, pidió a los líderes católicos y protestantes buscar un diálogo con las iglesias pentecostales con el fin de unir esfuerzos en una misma causa común contra la epidemia que cada día se incrementa en la región.



Ex gerente de Lotería candidato para alcalde



Francisco Ortega Calero, ex gerente de Lotería Nacional en Carazo, se lanzará como candidato por el PLC para la Alcaldía de San Marcos. Ortega Calero, según algunos sanmarqueños, goza de mucha simpatía por el legado que dejó su hermano, Ernesto Calero, uno de los mejores alcaldes que ha tenido el municipio.



Demanda contra lotería en Jinotepe



En un juzgado de Distrito de lo Civil de Jinotepe se ventila una demanda de casi un millón de córdobas contra Lotería Nacional interpuesta por el ex gerente de esta sucursal en Carazo, Francisco Ortega Calero, quien reclama dicha suma por daños y prejuicios, más horas extras y otras prestaciones sociales durante diez años que fue gerente en Carazo.



William Báez, durante ejerció la gerencia general de Lotería, declaró a Ortega como el mejor gerente de los departamentos.



Alcaldía y MTI no cumplen controles



Alfredo Bermúdez, Presidente de la Cooperativa de Transporte Interurbano del Sur, dijo que el Ministerio del Transporte, MTI, no cumple con los controles en las esquinas y mucho menos la alcaldía, en acondicionar la terminal Santiago. Tampoco ponen orden en la salida de los microbuses llamados expresos.



Los 30 buses ordinarios sí están cumpliendo los acuerdos con el comité de usuarios de la ruta Carazo-Managua, porque han recibido la frecuencia y prestan servicio hasta las 7:30 p.m., de la salida del Mercado Israel Lewites a Jinotepe.



“Los alcaldes son los que violan la ley y no los transportistas, porque tengo carta enviada al MTI y la alcaldía para que se mejorara la terminal y nunca cumplieron”, dijo Bermúdez el tres de noviembre. Los vehículos de servicio colectivo que salen de la terminal diario pagan diez córdobas al administrador, más la entrada de 150 córdobas diario por el uso del servicio sanitario.



Mínimo cambio en los “expresos de la muerte”



Los pasajeros siguen sufriendo maltrato de parte de los conductores de las cooperativas de los llamados microbuses expresos. Hay días en que los usuarios en la UCA, bajo lluvia y en la oscuridad esperan más de dos horas un microbús para regresar a sus casas. El doctor Oscar Castillo, uno de los profesionales que apoyan al comité de usuario de transporte de la ruta Carazo-Managua, dijo que después de los acuerdos hay pequeños cambios al reducir la velocidad y no montar pasajeros en las banquitas.



En realidad parece que a los transportistas no les interesa cambiar su modelo de servicio. Su único interés es subir la tarifa y no se dan cuenta que el negocio tiene grandes perspectivas de aumentar sus ganancias al subir cada día la demanda, comentó el doctor Castillo, quien tiene un amplio archivo de fotos y videos tomados en las carreteras donde claramente se ve a los conductores que a diario violan la ley.



“Estamos calificando una avalancha de quejas por maltrato, exceso de velocidad, mal estado del vehículo, incumplimiento del horario en la noche en la UCA. Cada día el comité se fortalece y el recién pasado 12 de noviembre en la Casa del Obrero se dio una nueva asamblea para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.



Foro pro-reformas electorales



David Santiago Campos, de la Fundación “Forjemos el futuro de Nicaragua”, anunció para el 16 de noviembre a las 8:30 a.m., un foro sobre las reformas electorales en Jinotepe.

A este foro están invitados los ocho alcaldes de Carazo, partidos políticos, sociedad civil y periodistas para discutir el inicio de una campaña para que se reduzcan los magistrados del Poder Electoral y el número de diputados descienda a 70.



Este debate es respaldado por el grupo pro-reformas electorales de Managua que propone nuevos métodos para escoger candidatos para alcaldes, concejales y diputados.

También evaluarán el cumplimiento de las promesas de los diputados de Carazo, en caso de incumplimiento, la población que los eligió puede pedir su destitución ante el Parlamento.