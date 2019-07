Alimentos para 15 días a comunidades miskitas

Miskitos y mayangnas que habitan sobre las riberas del Río Coco y Bocay, están recibiendo alimentación por parte de Organismos No Gubernamentales como el Centro Alexander Humboldt y Fondos Canadienses Para Iniciativas Locales, que hicieron entrega de alimentos para 15 días a las comunidades indígenas.



Mil 901 quintales de alimentos recibieron los dirigentes indígenas donde unos 100 botes de motor fueron utilizados para trasladar los alimentos a las 28 comunidades miskitas ubicadas sobre el río Coco y las 15 comunidades mayangnas del río Bocay, donde los dirigentes indígenas y miembros de la alcaldía municipal, estuvieron presentes en los territorios para constatar la entrega en cada comunidad.



11 mil personas beneficiadas



Once mil 735 personas fueron beneficiadas con esta entrega de alimentos que se realizó después que el Centro Humboldt realizara una evaluación de los daños causados en la cosecha por el Huracán “Félix” y levantar un listado de las personas afectadas para luego levantar los requerimientos de la población indígena.



A la organización indígena de Adepcimisujin ubicados sobre el río Coco, se le hizo entrega de 425.60 quintales de arroz, 322.43 quintales de azúcar, 219.25 quintales de frijoles, 219.25 quintales de harina, 90.28 quintales de manteca, 116.07 quintales de sal, 23.40 quintales de cloro en bolsas para clorar el agua para tomar, lo que suman un total de mil 392.88 quintales que tienen un coto de 826 mil 661.17 córdobas y beneficia a 8 mil 598 personas.



Mientras a las comunidades mayangnas se les hizo entrega de 155.28 quintales de arroz, 117.64 de azúcar, 79.99 quintales de frijoles, 79.99 quintales de harina, 32.94 de manteca, 42.35 de sal y 8.81 quintales de cloro en bolsa para un total de 506.19 quintales de alimentos que tienen un costo de 301 mil 660.97 córdobas y beneficia a 3 mil 137 personas.



Segunda entrega y nueva fase



Hay que mencionar que esta es la segunda entrega de alimentos que hace el Centro Humboldt y Fondos Canadienses Para la Iniciativa Local, la que tiene un costo de un millón 128 mil 322 córdobas, pero la ayuda ahora pasa a un segundo plano, como son las reparaciones y la instalación de servicios de agua potables y la atención médica.



El ingeniero Felipe Ortiz Miranda, del Centro Humboldt, señaló que desde el cinco de septiembre han estado trabajando en las comunidades indígenas donde comprobaron que no hubo daños a las personas pero sí al sistema productivo en rubros como maíz, arroz, frijoles, cacao, café, banano, yuca y malanga, por lo que inmediatamente comenzaron a realizar los contactos con los donantes para conseguir la ayuda necesaria.



Keilita Maxwell de la Asociación de Mujeres Miskita Indian Tasbaika Kum, conocida como WIMPA, agradeción la ayuda recibida y por apoyarlos en la ejecución de otros proyectos en beneficio de los pueblos indígenas de Jinotega.



José Dimas Fernández, presidente de Adepcimisujin y Primitivo Centeno, presidente ejecutivo de la misma organización, manifestaron que además de la alimentación ya están gestionado la ayuda para la siembra de Apante, donde se ha garantizado la entrega de 40 libras de semillas a los productores afectados.



Pedro Urbina Zelaya, líder de la comunidad de Yakalpanani, señaló que en un inicio no sabían qué hacer, porque a pesar que el huracán no causó daños mayores en las viviendas ni dejó pérdidas humanas, dejó las pocas cosechas en el suelo.