Piden mejores condiciones para trabajadores de cementerio

Sindicalistas de la Alcaldía de Masaya están pidiendo flexibilidad para los trabajadores que laboran en el cementerio de Monimbó, pues según los quejosos, las condiciones en que ejercen sus labores no son las adecuadas.



El artículo 53 del Código del Trabajo argumenta que son seis horas las que se deben trabajar cuando las condiciones no son las más adecuadas. Sin embargo, este artículo no es aplicado por la comuna de Masaya. “A esos operarios se les obliga a trabajar hasta por ocho horas en ese ambiente”, alegó el sindicalista Fabio Tórrez.



De igual manera, explicó que el 22 de julio de este año solicitaron ante el Ministerio del Trabajo una inspección in situ donde se logró comprobar la violación al artículo antes mencionado. “Ese lugar (cementerio) no presenta garantías para la salud de los trabajadores, no hay servicio de agua potable ni letrinas, no reúne las condiciones mínimas”, agregó Tórrez.



Actualmente, los demandantes están solicitando ante el Mitrab-Masaya una reinspección en el cementerio, a pesar que la sede central de este Ministerio ordenó a la municipalidad cumplir con las demandas de los trabajadores. “El Mitrab debe pronunciarse nuevamente sobre el caso, porque encontramos incumplimiento y violación al convenio colectivo. Por eso esperamos que ellos (Mitrab) ejecuten las acciones en tiempo y forma, a pesar que a la comuna ya le impusieron una multa por estas irregularidades”, añadieron los sindicalistas.



Problemática en la Dirección del Medio Ambiente



Al parecer no hay tregua para los trabajadores en otras áreas, como en la Dirección del Medio Ambiente de la municipalidad. Los asalariados se quejan del aparente maltrato que reciben en esta unidad. “Tenemos problema en esa área, que está a cargo de la ingeniera Ligia Aráuz. Resulta que tanto conductores, como el supervisor, Manuel Bermúdez, agraden verbalmente a los operarios, y de igual forma, éstos laboran hasta ocho horas en condiciones poco favorables. En temporadas de lluvia no se les permite acampar. Debo admitir que algunos trabajadores no se quejan por temor a represalias”, dijo el sindicalista Tórrez.

Sin embargo, en la oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía de Masaya adujeron que los demandantes no han presentado las quejas de la manera correcta. “Es necesario que los sindicalistas presenten una propuesta de seguridad ambiental y de higiene, para que sus demandas sean ejecutadas, pero siempre con el proceso administrativo adecuado, o sea, por los canales correctos y no yendo primero a las instancias superiores, en este caso al Mitrab”, enfatizó Noel Mena, técnico de Recursos Humanos.

Mena hizo un llamado a los trabajadores para que se personen en esta oficina y lleguen a un acuerdo, auque admite que la problemática que tienen los trabajadores del cementerio es real.