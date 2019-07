Municipalidad de Masaya sigue sin elegir vicealcalde

Al parecer, por asuntos políticos, la Alcaldía de Masaya todavía no cuenta con vicealcalde. Después de más de 20 días de que el anterior vicealcalde, Félix Trejos, renunciara a ese cargo, para aspirar a ser el próximo edil, el puesto ha quedado vacío, pues por diferentes problemas las bancadas sandinistas y liberales no han puesto fecha segura para dicha elección.



Douglas Martínez, miembro de la bancada sandinista, manifestó que la alcaldía “por el momento” se encuentra acéfala, debido a que el alcalde Orlando Noguera ha estado fuera del país, pero esperan contar con el edil para esta semana. “De todas maneras se están preparando las condiciones para llamar a una sesión extraordinaria y elegir en pleno. Pero te quiero recalcar que el alcalde, antes de salir deja todo en orden, en el sentido administrativo, con los directores”, señaló.



Esperan selección reñida



Todo hace indicar que la selección del nuevo vicealcalde será reñida, debido que en la palestra se presentan dos nombres para ocupar la vicealcaldía. Se trata del actual secretario municipal, Juan Sánchez López, y de la concejal Ermida Urroz González, ambos de tendencia sandinista.



López es el propuesto por los sandinistas, en tanto Urroz es la preferida de la coalición liberal. De tal modo que se espera que a finales de mes, en la siguiente sesión y en presencia del alcalde, por fin los masayas puedan saber el nombre de su nuevo vicealcalde.



¿Maniobras sandinistas?



Sin embargo, los concejales liberales argumentan que la esperada convocatoria no se ha efectuado por presuntas maniobras sandinistas, ya que aseguran existen pugnas en el seno de ese partido por el hecho de haber dos aspirantes.



Donald Chavarría y Harold Noguera, concejales liberales, coincidieron en que el atraso se debe a que los liberales supuestamente tienen la mayoría de votos. “Al alcalde ya le hemos emitido dos cartas para que convoque a la reunión, sin embargo, no hemos obtenido respuesta. De tal manera que el siguiente paso que daremos será autoconvocarnos para una sesión extraordinaria, porque la Ley de Municipios nos faculta, ya que el edil está fuera del país constantemente y paralelamente está actuando fuera de ley”, subrayó Chavarría.