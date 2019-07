Monseñor René Sándigo adelantó análisis de los obispos Asamblea de comunidades cristianas en Chontales Se reunieron en monasterio de hermanas trapenses en San Pedro de Lóvago, Chontales Yelba Tablada

JUIGALPA, CHONTALES |

| 28 Noviembre 2007 |

4 a.m. |