Inauguran cinco proyectos en “Rancho Grande”

Cinco importantes proyectos inauguró recientemente el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), en el municipio de Rancho Grande, los que tienen un costo de 4 millones 694 mil 694 córdobas.



Entre los proyectos inaugurados por el FISE y la Alcaldía de Rancho Grande, está el reemplazo de la Escuela “Rubén Darío”, de la comunidad Rancho Alegre, el centro escolar de la comunidad El Pavón, la escuela El Portillo y los puentes vados de Kiwaska en la comarca de Kuskawas, y el puente El Cortijo, ubicado en las cercanías del poblado de Rancho Grande.



Estos proyectos además de beneficiar a unas 4 mil 500 personas del municipio de Rancho Grande, generó 334 empleos, lo que significó una entrada económica para los hogares de este municipio productor de ganado, café y granos básicos.



El alcalde Alfredo Zamora, quien era acompañado por todo el Concejo en pleno, señaló que la comunidad realizó varias gestiones para que el gobierno municipal hiciera algo por los habitantes de la zona ante el Gobierno Central, por medio del FISE y las autoridades municipales.



El edil dijo que muchos conocieron las condiciones donde recibían clases los alumnos, eran unas casitas en mal estado y no prestaban las condiciones ni para los niños ni para los maestros, pero ahora cuentan con una buena escuela.



No hay varita mágica



Zamora, quien es alcalde del PLC, señaló que el Gobierno Central ni el Gobierno Municipal tienen una varita mágica para resolver toda la problemática de la población, pero todos juntos, poco a poco, van resolviendo los problemas.



Éste dijo que con el concurso de fondos para la ejecución de proyectos para 2008 por medio del FISE, el gobierno municipal presentó nueve proyectos, de los cuales seis fueron aprobados, lo que significó un gran logro, porque habrá más obras sociales para el municipio de Rancho Grande y para mejorar la infraestructura escolar, agua potable y puentes en los caminos rurales, finalizó.



Por su parte, el ingeniero Julio Canales, Director de Proyectos del FISE, reconoció el arduo trabajado realizado por el Gobierno Municipal y el personal técnico de la comuna, que junto a los ingenieros del FISE han trabajado y presentado proyectos en los que no se vaciló al momento de su aprobación, por esa razón, argumentó, para 2008 unos 23 millones de córdobas se invertirán en el municipio de Rancho Grande.



En la actividad, donde no faltó la cultura, porque un grupo de niñas bailó al son de fólclor y reggaton, estuvieron presentes los padres de familias y demás beneficiados con los proyectos, quienes se mostraron satisfechos por las obras ejecutadas por el Fondo de Inversión Social de Emergencia en Rancho Grande.