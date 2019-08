Estimulan “semilleros” de karate do en León

LEÓN

Niños, niñas y adolescentes del colegio San Ramón Nonato, en la cabecera departamental de León, recibieron grados y condecoraciones en la disciplina de karate do por parte de la Federación Nicaragüense de Karate Do.

También fueron estimulados para participar de los Juegos Escolares Nacionales que, según el Instituto Nicaragüense de Deportes y el Ministerio de Educación, Mined, decidieron realizarlos en junio del próximo año en el municipio de León. Los estudiantes de educación primaria y secundaria se darán cita a este evento en las distintas disciplinas deportivas.

Emerson Velásquez Bucardo, Presidente de la Federación Nicaragüense de Karate Do, expresó que las distintas federaciones de karate do en todo el país trabajan para tecnificar a sus atletas que estarán participando de los juegos escolares nacionales con la finalidad de tener buenos resultados.

“Al menos unos 120 atletas en karate do representarán a sus escuelas departamentales en el mes de junio. A partir de este momento estamos promoviendo la tecnificación de nuestros atletas para que la disciplina de karate do obtenga buenos resultados”, expresó Velásquez Bucardo durante el desarrollo de la primera promoción de estudiantes de karate do en el colegio San Ramón Nonato en León.

Afinan talentos

Erika Baltodano, instructora en karate do y campeona centroamericana en esta disciplina, señaló que las instituciones deportivas tienen el deber de fortalecer el nivel técnico profesional de nuestros atletas.

La primera escuela de karate do en León, está promocionando a niños y adolescentes entre siete y 14 años que muy pronto serán parte de los talentos que representarán en eventos nacionales e internacionales a nuestro país. “Con el esfuerzo de los estudiantes y padres de familia los leoneses estaremos muy bien representados en los Juegos Escolares Nacionales”, puntualizó.